Розвідка Британії припускає послаблення оборони сил РФ біля східного берега Дніпра

У Міністерстві оборони Британії очікують, що передислокація російських сил зробить їхню оборону біля східного берега Дніпра слабшою.

У британському відомстві зауважують, що Росія, ймовірно, передислокувала підрозділи ВДВ з Херсонської області на спірний напрямок у Запорізькій області, де 58-ма загальновійськова армія (58 ОАА) веде бойові дії проти українських атак з 4 червня 2023 року.

«Ще 11 липня 2023 року тодішнього командира 58 CAA було звільнено, ймовірно, частково через те, що він наполягав на тому, що елементи його сил необхідно звільнити. Звіти свідчать про те, що 70-й і 71-й мотострілецькі полки зіткнулися з особливо інтенсивним виснаженням і важкими боями на передовій», – повідомляє Міноборони Британії з посиланням на дані своєї розвідки.

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Британські військові вважають, що є реалістична ймовірність того, що прибуття ВДВ нарешті дозволить вивести частини цих полків на відпочинок і відновлення.

«Однак передислокація, швидше за все, зробить оборону Росії біля східного берега Дніпра слабшою, де її дедалі більше турбують атаки українських десантних сил», – додають у британському військовому відомстві.

Днями експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) казали, що українські військові здійснили нову спробу закріпитися на лівому березі Дніпра в Херсонській області, який контролюють сили РФ. Але згодом у Генштабі ЗСУ цю інформацію спростували.

За даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 10 серпня повідомила, що «попри надважкі бойові умови та супротив ворога, українські війська мають частковий успіх у напрямку Урожайного, південніше та південно-східніше Старомайорського».