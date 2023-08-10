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Південь: Маляр повідомляє про «частковий успіх» у напрямку Урожайного і біля Старомайорського

За словами Ганни Маляр, ситуація на сході лишається складною

Сили оборони продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках, повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр увечері 10 серпня.

«Попри надважкі бойові умови та супротив ворога, наші війська мають частковий успіх у напрямку Урожайне, південніше та південно-східніше Старомайорське», – написала вона в своєму Телеграмі.

За словами Маляр, ситуація на сході лишається складною: Збройні сили України стримують наступ російської армії на Куп’янському та Лиманському напрямках.

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«На Бахмутському напрямку на південному фланзі наші війська продовжують наступальні дії. Ворожі війська безуспішні робили спроби відновити втрачене положення на околицях Кліщіївки. Важкі бої тривають», – додає представниця Міноборони.

Вона також повідомила про «непросте» стримування російського наступу на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Генеральний штаб Збройних сил України раніше 10 серпня повідомив про близько 25 бойових зіткнень протягом доби на фронті.

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