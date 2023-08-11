«Є рух вперед та успіхи» – ЗСУ про ситуацію на Таврійському напрямку

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив про рух вперед українських військових і успіхи на Таврійському напрямку.



«Таврійський напрямок. Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1464 вогневих завдання», – написав він у телеграмі.



За його словами, українські військові за останню добу знищили 16 одиниць військової техніки та 5 складів боєприпасів противника.

Днями експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) казали, що українські військові здійснили нову спробу закріпитися на лівому березі Дніпра в Херсонській області, який контролюють сили РФ. Але згодом у Генштабі ЗСУ цю інформацію спростували.

За останніми даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 10 серпня повідомила, що «попри надважкі бойові умови та супротив ворога, українські війська мають частковий успіх у напрямку Урожайне, південніше та південно-східніше Старомайорське».