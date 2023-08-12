Маляр про ситуацію на лівому березі Дніпра на Херсонщині: «приводів для ажіотажу немає»

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр прокоментувала перебіг бойових дій у Херсонській області.

За спостереженнями урядовиці, знову «почався експертний ажіотаж» щодо ймовірної висадки українських військ на лівому березі Дніпра.

«Приводів для ажіотажу немає. Я щойно повернулась з тих місць. Для того, щоб там висадитись, не бути знищеним та ще й закріпитись, потрібно зачистити територію і відкинути ворога. Ми бережемо людей, тому працюємо контрбатарейно», – заявила Маляр.

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Вона визнала, що певні підрозділи ЗСУ «виконали певне завдання»:

«Це передбачувано, адже наша мета – повернути всі тимчасово окуповані території, тож ми скрізь відпрацьовуємо таку можливість».

Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) у звіті від 8 серпня казали, що українські військові здійснили нову спробу закріпитися на лівому березі Дніпра в Херсонській області, який контролюють сили РФ. Але згодом у Генштабі ЗСУ цю інформацію спростували.