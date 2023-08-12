Через російські обстріли Херсонщини постраждали три людини– ОГП

Через російські обстріли Херсонщини постраждали три людини, повідомляє у телеграмі Офіс генерального прокурора.

«За даними слідства, 12 серпня 2023 року близько 03:00 окупанти обстріляли Дар’ївську громаду Херсонського району. Із забоєм голови до лікарні ушпиталили чоловіка. Близько 10:20 в одному з населених пунктів Бериславського району військові рф з дрону скинули вибухові снаряди. Постраждали двоє місцевих жителів, їм надано медичну допомогу», – йдеться у повідомленні.

За даними ОГП, також російські війська продовжують обстрілювати житлові райони Херсона – пошкоджені житлові будинки, господарські будівлі, автотранспорт, а також лінії електропередачі.



Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 30 липня підтвердили загибель 9 369 і поранення 16 646 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Водночас в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.