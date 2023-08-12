«Поцарюють і кинуть». Дослідження показало низький рівень довіри до військових адміністрацій Херсону та Херсонщини

Які проблеми є найбільш актуальними для жителів Херсону та Херсонської області? Що потрібно зробити для їх розв’язання та чи опікується цим місцева влада? Кому херсонці довіряють найбільше та чому це – не місцеві посадовці? Ці запитання проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я» поставив політологам з півдня України.

Найважливіша проблема у Херсоні, що потребує першочергового розв’язання, – це ліквідація наслідків затоплення міста після руйнування греблі Каховської ГЕС. Про це 58% опитаних повідомили під час дослідження, яке було проведене на замовлення Фонду громади міста Херсон «Захист». Окрім цього, серед проблем херсонці назвали складнощі з працевлаштуванням, несправедливий розподіл гуманітарної допомоги, складнощі з медициною, несвоєчасний вивіз сміття, а також замалу кількість укриттів та бомбосховищ.

79% опитаних вважають, що в першу чергу потрібно відбудувати зруйновані в місті будинки. На другому за важливістю місці – відновлення медичних закладів, а на третьому – відбудова промислових підприємств.

Під час дослідження в херсонців також запитали про довіру до різних інституцій. Найбільше людей довіряють військовим (59 %), а найменше – військовим адміністраціям (близько 20%). Крім того, 56% опитаних довіряють Державній службі з надзвичайних ситуацій і 41% – херсонським волонтерам.

Більша частина опитаних херсонців (61%) планують повернутися в місто відразу після припинення обстрілів. Лише три відсотки жителів не збираються назад додому, йдеться в дослідженні.

Херсонська обласна військова адміністрація 2 серпня у своєму телеграм-каналі повідомила, що місцева влада, благодійники, бізнес та волонтери об’єднують зусилля, щоб допомогти херсонцям з відновленням втраченого майна. Зокрема, того дня жителям Корабельного району Херсону доставили набори побутової техніки, які містили холодильники, пральні машини, мікрохвильовки, чайники та мережеві фільтри. Попереду на херсонців чекає масштабна відбудова – зазначили в ОВА.

Детально про дослідження щодо настроїв херсонців

«Новини Приазов’я» дізналися, з якими проблемами наразі стикаються херсонці та як пропонують їх розв’язати. Програмний менеджер благодійного Фонду громади міста Херсон «Захист» Костянтин Філенко, коментуючи дослідження, розповів, що люди очікують на повноцінне відновлення міста та відродження громади.

Після підриву греблі було багато випадків, коли гуманітарна допомога розподілялася нелогічно або ситуативно

«На початок липня 58% опитаних назвали основною проблемою наслідки затоплення через підрив греблі Каховської ГЕС російською армією. 53% назвали (проблемою – ред.) труднощі з працевлаштуванням, це не дивно, адже Херсон – прифронтове місто. 42% назвали (проблемою – ред.) несвоєчасний вивіз сміття. Більш як 47% назвали проблему несправедливого розподілу гуманітарної допомоги. Сподіваємося, що зараз вона вирішується, але після підриву греблі було багато випадків, коли гуманітарна допомога розподілялася нелогічно або ситуативно. Певні люди отримували її декілька разів, а інші [нічого] не отримували», – наводить він дані дослідження.

Філенко розповів, як херсонці оцінили ефективність роботи різних інституцій під час затоплення частини міста внаслідок руйнування Каховської ГЕС.

«90% респондентів найвище оцінили дії волонтерів. 69% – добре або гарно оцінили роботу рятувальників ДСНС, 46% – поліції. Діяльність Херсонської міської військової адміністрації позитивно оцінили 24%, Херсонської обласної військової адміністрації – 19%. Керівництво ОСББ – 20%. От, власне, такий розподіл в оцінках щодо ефективності дій», – озвучив він результати.

Невисоку оцінку діям міської та обласної влади Філенко пояснив тим, що їм бракує комунікації з жителями міста.

«Варто зауважити, що 22% і 21% відповідно респондентів сказали, що вони взагалі нічого не знають про діяльність цих органів влади», – зазначив він.

На думку Філенка, якби місцеві органи влади ефективніше поширювали інформацію про свою роботу, то мали б вищий рівень довіри.

43% опитаних херсонців відповіли, що їм бракує інформації про діяльність місцевих органів влади

«На інше питання, яке стосувалося нагальних інформаційних потреб, 43% (опитаних херсонців – ред.) відповіли, що їм бракує інформації про діяльність місцевих органів влади», – додав він.

Також дослідження показало, що з настанням безпеки переважна більшість херсонців збираються повернутися додому й брати участь у відновленні громади. Програмний менеджер «Захисту» повідомив, що опитування в Херсоні стануть регулярними. Загалом заплановано 48 досліджень про думку та потреби містян.

«Негатив є закономірним»

Політолог із Херсону Дементій Білий вважає, що результати дослідження, проведеного на замовлення фонду «Захист», цілком коректно відображають думки жителів міста. Він каже, що низький рівень довіри до місцевої влади не є несподіванкою. На думку політолога, ця проблема виникла через відсутність зворотного зв’язку з посадовцями.

Найбільше херсонців користуються телеграм-каналами, які часто подають інформацію емоційно. Найважливіше, що емоції перемагають

«Це ж опитування показує, що офіційним телеграм-каналом для отримання новин користуються лише близько 39%. Найбільше (жителів – ред.) користуються телеграм-каналами, які часто подають інформацію емоційно. Це найважливіше, що емоції перемагають. Треба запровадити громадські обговорення, можна навіть в онлайні збирати весь негатив, усю критику містян та реагувати на них», – сказав він.

Білий вважає, що місцева влада Херсону та Херсонщини вчасно реагує на критику.

«Кожного дня йдуть обстріли, кожного дня руйнуються десятки будинків. Зрозуміло, що наша влада не встигає встановлювати вікна чи ремонтувати (пошкодження – ред.), чи вчасно фіксувати ці порушення. Тому негатив є закономірним. Він проявляється в низькому рівні довіри, але будується не на незадовільній роботі влади. Під час війни влада просто на межі своїх сил намагається щось робити, й не все в неї виходить. Але вона реагує на критику», – висловився політолог.

Дев’ятого серпня відбулася зустріч начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна з експертами та активістами області, під час якої обговорювалися стратегічні напрями розвитку регіону. Дементій Білий вважає корисними обговорення у цьому форматі.

«Кадрова карусель: поцарюють і кинуть»

Інший політолог із Херсону Володимир Молчанов зазначив, що нагальною проблемою для міста залишаються російські обстріли. Щодо звільненої частини Херсонщини, то, за його інформацією, жителів турбують повільні темпи розмінування територій.

Зараз люди або залишилися без роботи, яку їм давала земля, або втрачають доходи

«Навіть ті громади, які суттєво постраждали чи то від затоплень, чи то, навпаки, від падіння рівня Каховського водосховища вище греблі, на перше місце (за вагомістю – ред.) ставлять розмінування. І не дивно, тому що в тій чи інший спосіб наша область існувала саме завдяки сільськогосподарському виробництву, й зараз ці люди або залишилися без роботи, яку їм давала земля, або втрачають доходи», – пояснив він.

Молчанов каже, що розподіл гуманітарної допомоги, на який під час дослідження нарікали херсонці, не став би проблемою, якби у населення були власні доходи. Водночас політолог визнає, що допомога не завжди розподіляється рівномірно.

У Херсоні можна жити, харчуючись виключно гуманітаркою й одягаючи виключно гуманітарку

«У людей виникає підозра в корупційному розподілі гуманітарки, хоча в місті її насправді багато й дійсно вистачає. У Херсоні можна жити, харчуючись виключно гуманітаркою й одягаючи виключно гуманітарку. Проіснувати цілком можливо. І більша частина людей, які не отримують виплати з бюджету, практично живуть завдяки цій гуманітарці», – припустив він.

За даними Молчанова, місцева влада Херсону не мала високих рейтингів довіри навіть тоді, коли обиралася містянами. Теперішню недовіру політолог пояснює відсутністю: декларування, звітування перед громадянами, висвітлення видатків, відкритого планування, а також консультацій з містянами.

Кадрова карусель, яку створив Офіс президента, зміцнює громадян у недовірі до чергових призначенців, які поцарюють і кинуть

«Ніколи мери в Херсоні не мали високих рейтингів. То були обрані мери, а тепер ще й призначенці. Люди без певного управлінського досвіду, без команди, без політичного капіталу саме на Херсонщині. Багатьма (жителями – ред.) сприймається як образа, коли президент призначає таких людей (на посади – ред.), потім ще й змінює їх. Ця кадрова карусель, яку створив Офіс президента, зміцнює громадян у недовірі до чергових призначенців, які поцарюють і кинуть. У цілому законодавство воєнного стану, на жаль, суттєво обмежило демократію», – сказав Молчанов.

«Не потрібно боятися хейту»

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський констатує, що жителі регіону втомилися від постійних обстрілів та життя в небезпеці.

«Після деокупації Херсону було буквально кілька днів, коли в нас не було поранених. У нас кожен день є постраждалі (від російських обстрілів – ред.). Це дійсно на людей впливає», – каже він.

Політик не здивований рівнем довіри жителів Херсонщини до місцевої влади.

Рівень ставлення людей до місцевої влади після деокупації був фантастичний. Коли повернувся побут, почалися проблеми

«Не потрібно боятися хейту – потрібно давати результат. Люди пізніше все оцінять. Зараз люди постійно бачать «прильоти», чують «виходи» контрбатарейної боротьби. Грошей не вистачає на комфортне життя, мало що працює (у місті – ред.). Причому рівень ставлення людей (до місцевої влади – ред.) після деокупації був фантастичний. Коли повернувся побут, почалися проблеми», – розповів він.

Попри низьку довіру людей до дій військових адміністрацій міста та області, Соболевський позитивно оцінює роботу влади.

У нас є можливість побудувати за сучасними європейськими нормами щасливе місто майбутнього

«Відновлена критична інфраструктура. У більшості абонентів, де існує така можливість, є підключення до електроенергії та водопостачання. Відновлена медична мережа. Це – спільна робота й з обласною адміністрацією, з обласною радою. Ефективно працює рятувальна служба – вони максимально укомплектовані. ЖКГ відновлено частково, тому що російська армія залишила після себе випалену землю», – перераховує він.

Соболевський упевнений, що після війни та повернення жителів з евакуації Херсон стане «комфортним містом майбутнього».

«У нас є можливість не відбудовувати старі освітні та медичні заклади, які існували ще з радянських часів, а побудувати вже за сучасними європейськими нормами щасливе місто майбутнього», – висловив наміри Соболевський.