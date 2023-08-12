Бої на півдні: Генштаб повідомляє про «частковий успіх» ЗСУ в районі Роботиного

Російські війська протягом доби завдали шести ракетних і 36 авіаційних ударів по українських позиціях і населених пунктах, а також здійснили 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України увечері 12 серпня.

Також на фронті, за зведенням, відбулося 33 бойових зіткнення.

«На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах північно-східніше Синьківки, північніше Кислівки та південно-східніше Андріївки Харківської області», – йдеться в повідомленні.

Штаб повідомляє про безуспішні спроби російських військ наступати біля Кліщіївки та Білої Гори в районі Бахмута. Сили оборони продовжують стримувати російський наступ біля Авдіївки та Мар’їнки.

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«На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області», – додає командування.

Водночас, за його даними, ЗСУ продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках і «мали частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби».

Генштаб звітує про 10 ударів української авіації по місцях зосередження російських сил та удари ракетних військ і артилерії по російському зенітно-ракетному комплексу та артилерійському засобу протягом дня.