Залужний зустрівся в Києві з начальником Штабу оборони Британії

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зустрівся з начальником Великої Британії Тоні Радакіном – про це він повідомив 12 серпня. За його словами, Радакін відвідав Київ.
«Конструктивна зустріч з нашими британськими партнерами. Провели роботу на одному з пунктів управління, детально ознайомив адмірала Радакіна з обстановкою на полі бою, з нашими наступальними та оборонними діями», – розповів Залужний.
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Сторони також обговорили нагальні потреби української армії, додав він.
Напередодні головнокомандувач ЗСУ повідомив про зустріч із начальником Генерального штабу армії Словаччини Даніелем Змеко.
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