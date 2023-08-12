Куп’янський напрямок: у ЗСУ повідомили, де за цю добу відбулися головні атаки військ РФ

На Куп’янському напрямку війська РФ за добу намагалися вісім разів атакувати позиції українських захисників, повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий

«На Куп’янському напрямку ворог намагається збільшити ескалацію, перехопити ініціативу, атакує наші позиції. За цю добу в районі Іванівки і Синьківки відбувалися головні атакуючі дії. Вісім разів ворог намагався атакувати наші позиції – 328 разів завдавав ударів всіма видами і калібрами артилерії, 10 авіанальотів здійснив», – розповів він в ефірі національного телемарафону.



За його словами, перекидання Росією резервів на цей напрямок може свідчити про те, що російські війська «не можуть протягом тривалого часу досягти там будь-якого суттєвого прогресу».



«Це свідчить про те, що ми там побудували грамотну оборону, про те, що вони хочуть відтягнути наші сили і засоби з Бахмутського напрямку. По-друге, напередодні річниці принизливої для них Харківської операції вони хочуть показати хоч якийсь невеликий проміжний результат», – зазначив Череватий.

За останніми даними Генштабу ЗСУ, російські війська вели безуспішні наступальні дії в районі Синьківки, Іванівки, Богданівки, Кліщіївки та Білої Гори на Куп’янському та Бахмутському напрямках, на Мелітопольському та Бердянському напрямках Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції.