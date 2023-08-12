ВМС «не спостерігає» кораблів РФ у частині Чорного моря, де проходить коридор для торговельних суден

Реєстрація на прохід коридором до та від портів України в Чорному морі вже відкрита, повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Про це він розповів 12 серпня у ефірі національного телемарафону.

«Ця система вона налагоджена в сенсі комунікацій. Зацікавлені особи знають порядок, реєстрацію вже відкрито, координатор працює. Зараз ми чекаємо на перші одиниці», – сказав він.

За словами Плетенчука, військові попередили судновласників і капітанів, що гарантувати стовідсоткову безпеку суднам зараз неможливо.

Читайте також: Зеленський повідомив про нараду щодо «альтернатив з експорту зерна транзитним коридором»

«Проте все це відбувається під контролем ЗСУ. Все, що від нас залежить, ми робимо. Тільки згодом стане зрозуміло, як буде працювати цей коридор».

Водночас, за словами речника ВМС, наразі в тій частині Чорного моря, якою проходитимуть торговельні судна, немає російських кораблів.

«Зараз в цій частині акваторії Чорного моря ми не спостерігаємо російських кораблів. Не спостерігаємо їх вже досить тривалий час. Вони зараз здебільшого перебувають у північно-східній частині Чорного моря – ближче до своїх міжнародно визнаних берегів, тобто Новоросійськ. Навіть на своїй основній морській базі – Севастополь – вони намагаються не затримуватися через небезпеку, яка виникла для них», – заявив Плетенчук.

Читайте також: У ВМС повідомили, скільки ракетоносіїв Росія тримає зараз у Чорному морі

Днями ВМС оголосило тимчасові коридори для торговельних суден, що прямують до або з чорноморських портів України.

Останнє судно з українським продовольством вийшло з порту Одеса 16 липня. 17 липня Кремль заявив про припинення дії зернової угоди і про повернення до реалізації чорноморських домовленостей, як тільки російська частина зернової угоди буде виконана. Після цього Росія посилила атаки на Одещину, зокрема, портову інфраструктуру.