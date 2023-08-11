Зеленський повідомив про нараду щодо «альтернатив з експорту зерна транзитним коридором»

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що 11 серпня провів нараду щодо експорту зерна транзитним коридором.

«Окрема нарада з керівником ГУР Будановим, головкомом Залужним, командувачем ВМС Неїжпапою, керівником СБУ Малюком, Міністерством інфраструктури щодо альтернатив стосовно експорту зерна транзитним коридором. Робимо все можливе, щоб Україна була й надалі гарантом продовольчої безпеки, а наші люди мали доступ до світових ринків», – сказав він.

Подробиць голова держави не навів.

Росія й Україна підписали зернову угоду з Туреччиною та ООН у липні минулого року. З того часу угода продовжувалася кілька разів, але 17 липня Москва вийшла із зернової угоди в односторонньому порядку. Росія стверджує, що частина угоди щодо експорту російського продовольства і добрив не виконувалася.

Після виходу Москви з угоди російські військові розпочали масований обстріл портової інфраструктури України. Також Росія заявила, що може вважати військовими цілями суховантажні машини в Чорному морі.

Туреччина, ООН та інші країни закликали Росію повернутись до угоди. Вашингтон назвав дії Москви шантажем.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв’ю «Українському радіо» заявив, що Україна рухатиме кораблі з зерном туди, куди вважатиме за потрібне.

«Ми не збираємося зупинятися. У нас із Росією не було жодної угоди. У нас були домовленості з ООН, яка безпосередньо згідно зі своїм статутом відповідає за певні процеси і має їх забезпечувати. У нас була домовленість із Туреччиною, яка має спільний вихід із нами у Чорному морі. Має Босфор, через який проходять ці кораблі (із зерном – ред.). В нас були такі домовленості. Звідки виходила Росія – нам по цимбалах, ми з ними жодних відносин із цього приводу не мали. Ми будемо робити те, що вважаємо за необхідне», – наголосив Данілов.