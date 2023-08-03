Блінкен на Радбезі: світ повинен сказати Росії, щоб вона припинила «шантаж» з українським зерном

Держсекретар США Ентоні Блінкен 3 серпня під час виступу в Раді безпеки ООН у Нью-Йорку розкритикував Росію, звинувативши її в «шантажі» через її нещодавній вихід із Чорноморської зернової ініціативи.

Блінкен заявив, що «голод не можна використовувати як зброю», і закликав усі країни ООН сказати Росії, що з них «досить» дій Москви.

«Досить використовувати Чорне море як шантаж. Досить ставитися до найуразливіших людей у світі як до важеля впливу. Досить цієї невиправданої безсовісної війни», – сказав він.

Держсекретар оголосив, що майже 90 країн підтримали розроблене США комюніке, в якому вони зобов’язалися «вжити заходів, щоб припинити використання їжі як зброї і голодування цивільного населення як тактики ведення війни».

У комюніке жодна країна не названа. Проте Блінкен у своїй промові виділив Росію, заявивши, що її вторгнення в Україну спричинило «напад» на глобальну продовольчу систему.

Раніше США і Європейський союз звинуватили Росію у використанні продовольства як зброї під час війни через погіршення глобальної продовольчої кризи, коли вона почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Після того, як 17 липня влада РФ вийшла із зернової угоди російські війська почали практично щодня обстрілювати Одеську область, знищуючи портову інфраструктуру, яку використовували під час зернової угоди.

Москва каже, що повернеться до угоди, якщо її вимоги щодо покращення власного експорту зерна і добрив будуть виконані. За словами Блінкена, санкції, накладені на Росію, «явно виключають продовольство і добрива», але Москва стверджує, що обмеження на платежі, логістику і страхування перешкоджають експорту її сільськогосподарської продукції.

«У той час, коли вона відмовилася від ініціативи, Росія експортувала більше зерна за вищими цінами, ніж будь-коли раніше», – сказав держсекретар США.

Блінкен додав, що Сполучені Штати нададуть 362 мільйони доларів нового фінансування для «подолання факторів відсутності продовольчої безпеки і підвищення стійкості» в 11 африканських країнах і на Гаїті.

Держсекретар виступав на зустрічі, на якій він головував, щодо голоду і відсутності продовольчої безпеки, спричинених конфліктом. Сполучені Штати з 1 серпня перебрали головування в Раді безпеки.