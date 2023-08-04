«Нам по цимбалах»: Данілов каже, що Україна й надалі постачатиме світові зерно

Україна рухамите кораблі з зерном туди, куди вважатиме за потрібне, «ні в кого довозу питати не збираємося», зазначив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв’ю «Українському радіо».

Він відзначив, що в порядку денному засідання Ставки Верховного головнокомандувача було і питання зерна.

«Воно перебуває у нас на контролі. Ми не збираємося зупинятися. У нас із Росією не було жодної угоди. У нас були домовленості з ООН, яка безпосередньо згідно зі своїм статутом відповідає за певні процеси і має їх забезпечувати. У нас була домовленість із Туреччиною, яка має спільний вихід із нами у Чорному морі. Має Босфор, через який проходять ці кораблі (із зерном – ред.). В нас були такі домовленості. Звідки виходила Росія – нам по цимбалах, ми з ними жодних відносин із цього приводу не мали. Ми будемо робити те, що вважаємо за необхідне. Ми будемо рухати ці кораблі із зерном туди, куди вважаємо за необхідне. І ні в кого питати дозволу не збираємося», – наголосив Данілов.

За його словами, те, що «Росія терорист і вона тероризує нашу країну і увесь світ – то це більше питання до світу».

«До якої межі вони терпітимуть ті витребеньки, які робить РФ, чи то залітаючи на територію країни НАТО Польщі своїми гелікоптерами спільно з білорусами, чи атакуючи порти Ізмаїла, розташовані фактично на кордоні Румунії? Коли у країн НАТО урветься терпець – нам складно сказати. Але ми точно робитимемо все від нас залежне, щоби наша їжа була доступна у світі», – підкреслив секретар РНБО.

17 липня Кремль заявив про припинення дії зернової угоди і про повернення до реалізації чорноморських домовленостей, як тільки російська частина зернової угоди буде виконана. Після цього Росія посилила атаки на Одещину, зокрема, портову інфраструктуру.