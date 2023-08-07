У турецькому порту стався вибух в елеваторі з зерном. Є постраждалі

У турецькому порту Деріндже стався вибух в елеваторі у момент завантаження судна із зерном, повідомило CNN Turk. Наразі відомо про 12 постраждалих, двоє з них – у тяжкому стані.

«Ми подумали, що стався землетрус через сильний шум, потім ми дізналися про вибух. Радіус вибуху становив 25 метрів. Інцидент серйозний, але локалізований. Пшеницю розвантажують екскаваторами, чи є під нею хтось, зараз перевіряється. Тут близько 40 силосних ям, дві з них вибухнули», – заявив мер Деріндже Зекі Айгюн.

«Нам сказали, що технічно, можливо, вибух стався через стиснення пшеничного пилу, але ми досліджуємо всі можливі причини», – заявив губернатор Коджаелі Седдар Явуз.

Міністерство транспорту повідомило, що жодне судно не постраждало внаслідок вибуху.