Гуменюк: у Чорному морі ракетоносіїв немає, але є ознаки підготовки РФ до нових атак

Росія зараз утримує в Чорному морі 10 кораблів, серед них ракетоносіїв немає, повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.



«Зараз у Чорному морі 10 кораблів – прикордонних і суден забезпечення. Серед них ракетоносіїв немає. Вчора був заведений в пункт базування підводний носій ракет», – розповідала вона в ефірі національного телемарафону.

Але, за її словами, зараз противник проводить «потужну повітряну розвідку», що може свідчити про підготовку до майбутніх атак.

«Ми спостерігаємо за активність БПЛА і авіації. Цілком ймовірно, що в такий спосіб вони вишукують цілі для майбутніх ударів», – додала Гуменюк.

Росія регулярно обстрілює українські міста, застосовуючи дрони і ракети як морського, так і повітряного базування. При цьому Москва заперечує атаки на цивільних в Україні, попри докази і свідчення.