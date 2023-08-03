Зеленський: РФ запустила по Україні 1961 «Шахед»

Росія від початку повномасштабного вторгнення запустила по Україні 1961 іранський безпілотник «Шахед», повідомив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

«Загалом терористи вже запустили проти України щонайменше 1961 «Шахед», і значну частину вдалося збити. На жаль, не всі. Працюємо, щоб збивати більше – щоб максимум збивати. Працюємо, щоб було більше систем ППО», – сказав Зеленський.

Росія регулярно обстрілює українські міста, застосовуючи при цьому дрони і ракети. Після того, як 17 липня влада РФ вийшла із зернової угоди російські війська почали практично щодня обстрілювати південь України, зокрема Одеську область, знищуючи портову інфраструктуру, яку використовували під час зернової угоди.

Раніше повідомлялося, що Іран має намір побудувати в Росії завод із виробництва дронів, який може запрацювати вже наступного року.

Минулого місяця аналітики з розвідувального управління Міноборони США заявили, що цей завод забезпечить Росію новими запасами безпілотників, які «значно більші», ніж ті, які вона могла закупити в Ірану.

Коли об’єкт буде завершений, нові дрони можуть мати значний вплив на війну, попередили аналітики.