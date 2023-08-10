У ВМС повідомили, скільки ракетоносіїв Росія тримає зараз у Чорному морі

На бойовому чергуванні в Чорному морі Росія утримує п’ять кораблів, серед яких є один ракетоносій, повідомляє у фейсбуці командування Військово-морських сил ЗСУ.

«Станом на 09:30 10.08.2023 в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 5 ворожих кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 4 ракет; в Азовському морі – 1 ворожий корабель», – йдеться у повідомленні.

У ніч на 10 серпня війська РФ завдали удару іранськими безпілотниками із північно-східного напрямку з району Курська. За даними Повітряних сил ЗСУ, українські військові знищили сім з десяти безпілотників.