Українські військові знищили 7 з 10 безпілотників – Повітряні сили ЗСУ про нічну атаку РФ

Українські військові знищили сім з десяти безпілотників, якими вночі Росія атакувала Україну, повідомляють у телеграмі Повітряні сили ЗСУ.

За повідомленням, у ніч на 10 серпня 2023 року війська РФ завдали удару іранськими безпілотниками із північно-східного напрямку з району Курська.

Раніше місцева влада Рівненщини повідомила, що внаслідок нічної атаки РФ безпілотниками зруйнована нафтобаза. Цю атаку в Рівненській ОВА назвали масованою.

Крім того, повідомлялося про роботу сил ППО вночі на Київщині та Хмельниччині.

Вночі 10 липня в низці регіонів України оголошувалася повітряна тривога.