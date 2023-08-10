На Рівненщині через нічну атаку РФ зруйнована нафтобаза – влада

Голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль заявив, що внаслідок нічної масованої атаки РФ безпілотниками зруйнована нафтобаза.



«Вночі Рівненщина зазнала масованої атаки безпілотниками. На жаль, зруйнована нафтобаза на Дубенщині. Жертв немає», – написав він у телеграмі.

За його словами, на місці події працюють 45 рятувальників, 14 одиниць техніки.

Близько 3 години ночі у Рівненській області оголошувалася повітряна тривога, яка тривала понад годину.

Росія після початку повномасштабного вторгнення активно атакувала українські паливно-мастильні бази. Було знищено або пошкоджено нафтобази на Львівщині, на Волині, Рівненщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Одещині. Після цього на деякий час в Україні виник дефіцит пального на АЗС.