Влада Хмельниччини повідомила про роботу ППО під час нічної повітряної тривоги

Російські війська вночі атакували Хмельниччину, повідомляє місцева влада.



«Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, Хмельниччина знову була під прицілом ворога. Було чути вибухи в області. Це працювали сили ППО», – заявив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.

За даними місцевої влади, внаслідок нічної атаки РФ безпілотниками зруйнована нафтобаза на Рівненщині. Цю атаку в Рівненській ОВА назвали масованою.

Крім того, вночі повідомлялося про роботу ППО на Київщині.

Вночі 10 липня в низці регіонів України оголошувалася повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ наразі не інформували про наслідки нічної атаки РФ.