ВМС ЗСУ: попри небезпеку з боку РФ, оголошені тимчасові коридори для торговельних суден

Оголошено тимчасові коридори для торговельних суден, що прямують до або з чорноморських портів України, повідомляють у фейсбуці Військово-морські сили ЗСУ.

«Згідно з наказом навігаційного доручення ВМС ЗСУ №6 від 08.08.2023, були оголошені нові тимчасові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських морських портів України. При цьому повідомляється, що протягом всіх маршрутів зберігається військова загроза та мінна небезпека з боку Російської Федерації», – йдеться у повідомленні.

У ВМС ЗСУ зауважують, що ці маршрути раніше вже були запропоновані Україною у зверненні до Міжнародної морської організації (IMO), яка визнала право України на вільне торговельне судноплавство, яке гарантовано міжнародним морським правом.

Українські військові додають, що ці маршрути насамперед використовуватимусь для виходу цивільних суден, що перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку повномасштабного вторгнення РФ.



Останнє судно з українським продовольством вийшло з порту Одеса 16 липня. 17 липня Кремль заявив про припинення дії зернової угоди і про повернення до реалізації чорноморських домовленостей, як тільки російська частина зернової угоди буде виконана. Після цього Росія посилила атаки на Одещину, зокрема, портову інфраструктуру.