Україна проти Росії у справі про геноцид. Про що діти з Маріуполя розповідали в Гаазі?

Чим закінчилося засідання Міжнародного суду ООН за позовом України проти Росії стосовно геноциду? Наскільки відрізняються справи, які розглядає Міжнародний суд ООН та Міжнародний кримінальний суд? Чи складно довести у суді, що Росія чинить геноцид українського населення? І чи належить до цього злочину депортація дітей до Росії? Про все це – в матеріалі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Із 18 до 27 вересня у Гаазі тривало засідання Міжнародного суду ООН за позовом України проти Росії щодо Конвенції про геноцид. Офіційний Київ стверджує, що Росія зловживає міжнародною Конвенцією про запобігання геноциду для виправдання повномасштабного вторгнення. Адже, оголошуючи «спеціальну військову операцію» (як в РФ називають війну проти України), президент Росії Володимир Путін заявляв, що має на меті «запобігти геноциду» на сході України.

Україна подала цей позов до суду в Гаазі через два дні після початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року. Пізніше, у жовтні минулого року Росія висунула попередні заперечення щодо юрисдикції суду та прийнятності заяви України.

До судового процесу у цій справі долучилися 32 держави, серед яких усі країни-члени ЄС, окрім Угорщини. Також долучені Велика Британія, Канада, Австралія, Нова Зеландія та Ліхтенштейн. Усі вони, виступаючи у суді, наполягли на тому, що Міжнародний суд ООН має юрисдикцію для розгляду цієї справи . Українська делегація сподівається, що суд винесе рішення щодо юрисдикції до кінця цього року.

. Українська делегація сподівається, що суд винесе рішення щодо юрисдикції до кінця цього року. Слухання проходили у два раунди: Росія виступала 18 та 25 вересня, а Україна – 19 і 27 вересня. Експерти, яких цитує агентство Reuters, заявили, що рішення на користь Києва не зупинить війну, але може вплинути на майбутні репараційні виплати.

«Пропаганда РФ в суді»

Представник України у Міжнародному суді ООН Антон Кориневич у коментарі Радіо Свобода назвав передбачуваними аргументи Росії під час слухань. Представники цієї країни у суді звинувачували владу України у «розпалюванні русофобії, нацизмі, нападах на населення Донбасу, вбивствах цивільних» тощо. За словами Кориневича, такі аргументи Росії не мають юридичної ваги, і це просто пропаганда, якій не мало б бути місця у суді.

Російська Федерація зманіпулювала, спаплюжила поняття геноциду

«Міжнародний суд ООН – це судовий орган Організації Об'єднаних Націй. Це орган, який вирішує питання на основі права і фактів міжнародного права. І це не платформа для пропаганди. Тобто це суд, який вирішує юридичні спори між державами. В чому полягає цей спір? Так, у тому, що Російська Федерація зманіпулювала, спаплюжила поняття геноциду, порушивши таким чином Конвенцію про злочин геноциду 1948 року і використавши оцей претекст геноциду для здійснення повномасштабного вторгнення на територію України», – зазначив він.

За словами Кориневича, рішення суду на користь України може мати вплив на низку інших рішень на шляху до притягнення Росії до відповідальності.

Наступною стадією є стадія репараційна та компенсаційна. Для цього теж потрібне рішення Міжнародного суду ООН

«Нам це потрібно для різних цілей. Для того, щоб ми мали ствердження того, що не тільки держава – жертва цієї агресії, так вважає, а це вважає головний судовий орган ООН. Ну і нам це потрібно в тому числі для репарацій. Тому що до прикладу питання репарації може ставитися у міжнародному суді ООН, коли рішення справи по суті. Тобто наступною стадією є стадія репараційна та компенсаційна. Для цього теж потрібне рішення Міжнародного суду ООН. Воно тільки допоможе нам ще більше рухатися по треку із забезпечення відповідальності Росії, в тому числі і репараційно-компенсаційному, по збільшенню політичного тиску на РФ і застосуванню цих рішень в інших питаннях», – пояснив представник України в ООН.

Про суть справи

Адвокат, який представляє жертв воєнних злочинів в міжнародних і українських судах, Юрій Білоус наголосив, що цей судовий процес не вирішує питання, чи здійснює Росія геноцид в Україні. Справа стосується того, як Росія використовує терміни, що зазначені у Конвенції про геноцид.

«Росія маніпулює цим терміном щодо геноциду і штучно використовує термін геноцид. РФ використовувала його для того, щоб, в першу чергу, визнати так звані «ДНР» та «ЛНР» (незаконні збройні угруповання – ред.), потім на підставі того, що нібито в Україні відбувається геноцид в Донецькій, Луганській областях, для захисту російськомовного населення, захисту тих людей, яких РФ вважає тими, що страждають від геноциду, Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Ось наша держава взяла цю Конвенцію про геноцид, взяла статут цього Міжнародного суду ООН і звернулася з заявою до суду, де попросила ухвалити таке рішення, яким буде зафіксовано, що ніякого геноциду в Україні, в Донецькій, Луганській областях з боку української держави не було», – роз'яснив адвокат.

Два процеси

У березні цього року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна , а також уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової . Вони є підозрюваними у незаконному примусовому переміщенні українських дітей.

, а також уповноваженої з прав дитини . Вони є підозрюваними у незаконному примусовому переміщенні українських дітей. Речниця МЗС Росії Марія Захарова тоді заявила, що рішення Міжнародного кримінального суду про арешт не мають для РФ жодного значення, зокрема, з правової точки зору.

тоді заявила, що рішення Міжнародного кримінального суду про арешт не мають для РФ жодного значення, зокрема, з правової точки зору. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець неодноразово заявляв, що така політика стосовно українських дітей є складовою геноциду української нації.

Юрій Білоус пояснив, чим відрізняються судові процеси Міжнародного суду ООН і Міжнародного кримінального суду стосовно геноциду.

Це може робити Міжнародний кримінальний суд. Це можуть робити й інші цивілізовані держави. Тому що геноцид є злочином міжнародним

«Важливо не плутати Міжнародний суд ООН – держава проти держави – це місто Гаага. Міжнародний кримінальний суд – там судять людей за воєнні злочини, за злочини проти людяності та геноцид. Він також знаходиться в Гаазі, це саме той суд, який видав ордер на арешт президента Путіна в лютому 2023 року. Тому людей, громадян РФ, за геноцид судити можна. Ми можемо це робити на національному рівні в Україні і, звісно, це може робити Міжнародний кримінальний суд. Це можуть робити й інші цивілізовані держави. Тому що геноцид є злочином міжнародним», – пояснив адвокат.

Він також підкреслив, що Конвенція про запобігання геноциду 1948 року передбачає, що її визнає велика кількість держав, які є підписантами цієї Конвенції. За словами Білоуса, «вони зобов’язані вживати заходи, щоб карати тих людей, які коять геноцид – військових, політиків та пропагандистів».

«Депортація дітей – це теж геноцид»

Адвокат розповів, що означає геноцид з юридичної точки зору.

«Геноцид – це фізичне, біологічне знищення або якоїсь групи, або частини групи як такої, а саме: національної, етнічної, расової чи релігійної. Оці 4 групи захищає Конвенція про геноцид. Це саме намір знищити. Це вбивство з наміром знищити людей як таких, які належать до певної групи. Людина, яка творить геноцид, вбиває іншу саме тому, що вона належить до певної групи, з прямим умислом. Це і буде геноцидом в юридичному тлумаченні», – зазначив він.

За геноцид передбачене довічне ув'язнення для тих осіб, які його здійснювали, зазначив Білоус.

«Це може бути людина, яка безпосередньо вбиває, безпосередньо заходить в окуповані міста й організовує різні злочини. Підкреслю, з найнижчого рівня до найвищого, враховуючи пропагандистів, представників освіти, які у своїх промовах, у своїх книжках, статтях закликають до геноциду», – наголосив він.

Втім, злочин геноциду довести непросто, додав адвокат. І пояснив, чому. Зокрема, каже він, треба доводити спеціальний намір знищувати людей в конкретному випадку – в Україні саме через те, що вони – українці.

«Вбивство може бути як воєнним злочином, так злочином проти людяності, так і геноцидом. Це залежить від того, який масштаб, на якій території, скільки людей знищено і – найголовніше – за яким планом це робилося. Чи була це широкомасштабна політика? Чи був спеціальній намір знищувати українців саме тому, що вони – українці? Тому депортація дітей, так, вона теж може бути визнана геноцидом», – додав Білоус.

«Дітей розібрали по сім’ях»

Група дітей з 5 осіб, яких вдалося повернути з російської депортації, також перебували в Гаазі, де у супроводі уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця та уповноваженої президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'ї Герасимчук розповідали свої історії. Діти також зустрілися з керівництвом Міжнародного кримінального суду (МКС).

«Важливість їхнього приїзду сюди – це показник того, що ми готові показати і надати свідчення конкретних дітей, які перебували під тиском РФ. Так, безумовно, їхні свідчення, їхні історії повинні стати окремими сторінками в томах кримінального провадження проти РФ. І саме в Гаагу, де буде відбуватися зустріч з керівництвом МКС, на мій погляд, найбільш важливо було не тільки приїхати офіційним представникам України, а й привезти дітей, які можуть розказати свої власні історії», – наголосив Лубінець.

«Новини Приазовʼя» поспілкувалися з двома підлітками, яких російські військові під час блокади Маріуполя вивезли на окуповану територію Донецької області. Їх звати Іван Матковський і Максим Бойко. У червні минулого року дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію.

Це було перше повернення дітей спільними зусиллями Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та організації «СОС Дитячі містечка». Зараз підлітки – студенти Маріупольського будівельного фахового коледжу, який переїхав на підконтрольну Україні територію.

Хлопці розповіли про те, як їх вивезли з Маріуполя.

«Ми були у Маріуполі 24 лютого, ми там жили 4 роки. 5 березня (2022 року – ред.) ми потрапили в центр міста, ми були в бомбосховищі, потім 19 березня до нас прийшли українські військові й сказали йти звідти, бо буде обстріл. Вранці 20 березня зібралися невеликою групою і вийшли на селище Мангуш, йшли пішки і потрапили на російський блокпост. В нас там перевірили документи, речі й потім за блокпостом посадили в автобус, довезли до Мангуша. У Мангуші дізналися, що ми – діти-сироти, вони (окупаційні сили – ред.) зателефонували до «служби у справах дітей» – і нас забрали до Донецька», – розповів Іван Матковський.

Він каже, що з ним був його старший брат та ще один хлопець Богдан. Вони всі – зі школи-інтернату. Трьох підлітків окупаційні служби забрали, а повнолітнього брата Івана відпустили. Як розповідають хлопці, дітям пропонували поїхати до табору у Росію, але вони відмовилися і чекали, щоб їх забрав директор коледжу і їхній опікун – Антон Білай.

«Нас у лікарні було близько 30 дітей. І, виходить, їх вивезли до табору під Москву, точно не знаю, як він називається, вони всі там. Різних дітей розібрали по сім’ях. Найбільше дітей було з Маріуполя», – згадує Іван.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. «Подолали 4 тисячі кілометрів»

Хлопці кажуть, що окупаційна влада Донецька не вірила, що за ними хтось приїде і забере. Але директору коледжу Антону Білаю все ж вдалося вивезти дітей з окупації. У коментарі «Новинам Приазов’я» він розповів, як це сталося.