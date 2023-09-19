«Веде війну в ім’я жахливої брехні» – представник України закликав суд ООН розглянути поданий проти РФ позов щодо геноциду

Україна у Міжнародному суді ООН заявила, що Росія використала «неправдиві звинувачення у геноциді» для виправдання свого повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Українська сторона наголосила, що Москва послалася на Женевську конвенцію, щоб «знищувати».

Україна 19 вересня, на другий день попередніх слухань у Міжнародному суді ООН у Гаазі, представила свою справу після того, як Москва виступала напередодні, заявивши, що позов «безнадійно помилковий» і справа має бути закрита.

Слухання, які триватимуть до 27 вересня, будуть зосереджені на правових аргументах щодо юрисдикції Міжнародного суду.

Українська сторона вимагає притягти Москву до відповідальності за спотворення поняття «геноцид» для виправдання нападу: Росія заявляла, що намагалася запобігти геноциду на сході України. Київ відкинув це твердження, пославшись на Конвенцію ООН про геноцид, яка не допускає вторгнення з метою його запобігання. Росія, у свою чергу, стверджує, що ця справа є непідсудною Міжнародному суду, оскільки Конвенція не стосується застосування сили між державами.

Також Київ звинувачує Росію у «плануванні актів геноциду в Україні» та «умисному вбивстві й завданні тяжких поранень представникам української національності», а отже, в тому, що вона сама вчиняє геноцид.

«Росія веде війну проти моєї країни в ім’я цієї жахливої брехні про те, що Україна здійснює геноцид проти власного народу», – заявив суддям 19 вересня представник України Антон Кориневич.

Він закликав Міжнародний суд вирішити, що він має юрисдикцію розглядати справу в повному обсязі, і врешті постановити, що Росія повинна виплатити репарації за вторгнення в Україну під вигаданим приводом.

«Чи може держава використовувати неправдиві звинувачення в геноциді як привід для руйнування міст, бомбардування цивільних жителів і депортації дітей з їхніх домівок? Коли Конвенцією про геноцид так цинічно зловживають, хіба цей суд безсилий? Відповідь на ці запитання має бути «ні», – сказав Кориневич.

18 вересня під час виступу в суді представник Росії Геннадій Кузьмін заявив, що «правова позиція України безнадійно помилкова». Він стверджує, що якщо Україна наполягає на тому, що геноциду не було, «не може бути порушення» Конвенції ООН про геноцид і, отже, справа має бути закрита.

Очікується, що Міжнародний суд 20 вересня також заслухає представників 32 інших держав, які підтримують аргумент України про те, що суд має юрисдикцію для розгляду справи.

У березні 2022 року суд ООН став на бік України, наказавши Росії «негайно зупинити» свої військові дії. Росія наказ суду ігнорує.

Раніше цього року суд прийняв до розгляду клопотання 32 союзників України про приєднання до справи на боці Києва. До них належать усі країни Європейського союзу, крім Угорщини, Велика Британії, Канада, Австралія й інші союзники України, але не США.

Міжнародний суд у Гаазі був створений після Другої світової війни для розгляду правових скарг, поданих державами щодо ймовірних порушень міжнародного права. Це найвища судова установа ООН. Рішення Міжнародного суду є обов’язковими, але він не має прямих засобів їх виконання.

Експерти, яких цитує агентство Reuters, заявили, що рішення на користь Києва не зупинить війну, але може вплинути на майбутні репараційні виплати.