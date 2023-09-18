Розгляд позову України до РФ у Гаазі: Москва закликала закрити справу про геноцид

Росія 18 вересня закликала Міжнародний суд ООН у Гаазі відхилити справу, яка оскаржує аргумент Москви про те, що її вторгнення в Україну було здійснене для запобігання геноциду.

Російський запит був зроблений на початку попередніх слухань у справі, поданій Україною проти Росії через кілька днів після російського вторгнення 24 лютого 2022 року.

Українська сторона вимагає притягти Москву до відповідальності за спотворення поняття «геноцид» для виправдання нападу: Росія заявляла, що намагалася запобігти геноциду на сході України. Київ відкинув це твердження, пославшись на Конвенцію ООН 1948 про геноцид, яка не допускає вторгнення з метою його запобігання. Росія, у свою чергу, стверджує, що ця справа є непідсудною Міжнародному суду, оскільки Конвенція не стосується застосування сили між державами.

«Претензії Києва насправді зводяться до оскарження правомірності проведення спеціальної військової операції (так у Росії офіційно називають війну проти України – ред.) відповідно до Статуту ООН, а також статусу «ДНР» та «ЛНР». До цих питань згадана конвенція не має жодного відношення», – заявили в МЗС Росії.

Слухання, які триватимуть до 27 вересня, будуть зосереджені на правових аргументах щодо юрисдикції Міжнародного суду, а не на розгляді справи по суті.

Росія стверджує, що Міжнародний суд не має юрисдикції, і заявляє, що справа має бути закрита.

18 вересня представник Росії Геннадій Кузьмін у суді заявив, що «правова позиція України безнадійно помилкова». Він стверджує, що якщо Україна наполягає на тому, що геноциду не було, «не може бути порушення» Конвенції ООН про геноцид і, отже, справа має бути закрита.

19 вересня Україна наведе свої аргументи, чому суд має юрисдикцію для продовження справи. Суд також заслухає представників 32 інших держав, які підтримують аргумент України про те, що суд має юрисдикцію для розгляду справи.

У березні 2022 року суд ООН став на бік України, наказавши Росії «негайно зупинити» свої військові дії. Росія наказ суду ігнорує.

Раніше цього року суд прийняв до розгляду клопотання 32 союзників України про приєднання до справи на боці Києва. До них належать усі країни Європейського союзу, крім Угорщини, Велика Британії, Канада, Австралія й інші союзники України, але не США.

Міжнародний суд у Гаазі був створений після Другої світової війни для розгляду правових скарг, поданих державами щодо ймовірних порушень міжнародного права. Це найвища судова установа ООН. Рішення Міжнародного суду є обов’язковими, але він не має прямих засобів їх виконання.

Експерти, яких цитує агентство Reuters, заявили, що рішення на користь Києва не зупинить війну, але може вплинути на майбутні репараційні виплати.