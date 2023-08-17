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«Аналізуємо понад 100 тисяч воєнних злочинів РФ щодо наявності геноцидного умислу» – представник ОГП

Жінка з плакатом «Путін – воєнний злочинець» під час акції з вимогою до Росії припинити війну проти України. Вільнюс, Литва, 2 березня 2022 року

Офіс генпрокурора аналізує понад 100 тисяч воєнних злочинів Росії проти України щодо наявності у них умислу «геноциду». Про це розповів Юрій Бєлоусов, керівник департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора під час дискусії «Геноцид як злочин. Як покарати винних?», яка відбулася у Києві у четвер.

Він каже, що нині «з найкращими світовими юристами, які, вивчаючи наш досвід, намагаються все-таки переконати міжнародну спільноту юристів, що в Україні відбувається саме геноцид».

«Ми дуже-дуже сподіваємось, що Міжнародний кримінальний суд, працюючи в Україні, ( це незалежна інституція, безумовно) буде прислуховуватись до позиції експертів, що все ж таки, окрім воєнних злочинів, окрім злочинів проти людяності, в Україні є злочин геноциду. І ця робота ведеться», – зазначив він.

Як пояснив Юрій Бєлоусов, геноцид – це одна із категорій міжнародних злочинів, поряд із воєнними злочинами, злочинами проти людяності, злочином агресії.

«Це злочин, який має системний характер, але який при цьому вчиняється з конкретним умислом – знищити певну групу повністю або частково», – каже представник Офісу генпрокурора.

За його словами, сьогодні ключове завдання «максимально зафіксувати все, що відбувається в нашій країні. Зафіксувати кожен обстріл, кожне вбивство, кожен випадок депортації наших дітей, кожен випадок сексуального насильства, встановити це і зафіксувати, щоб ми не втратили докази».

Юрій Бєлоусов - керівник «департаменту війни» Офісу генпрокурора
Юрій Бєлоусов - керівник «департаменту війни» Офісу генпрокурора

На сьогодні Офіс генпрокурора зафіксував 100 666 воєнних злочинів Росії проти України від початку повномасштабного вторгнення, – звітує Бєлоусов. Нині працюють над тим, аби з’ясувати, чи «є серед цих злочинів щось спільне, що об’єднує їх».

«Тут ми вже бачимо систематичність однозначно, і ми бачимо, що ці злочини вчиняються Росію з певною метою. І, власне, наше завдання довести цю мету», – пояснює Бєлоусов. – «В нашій національній юрисдикції є велике магістральне провадження щодо геноциду, яке здійснює Офіс генерального прокурора разом із Службою безпеки, в межах якого ми збираємо доказову інформацію, ми аналізуємо всі 100 тисяч злочинів, які вчинили росіяни, з точки зору наявності геноцидного умислу».

У справі щодо геноциду потрібна міжнародна підтримка, бо наразі юридичне визнання геноциду можливе лише в Міжнародному кримінальному суді,

«Тому ми максимально будемо сприяти в зібранні доказів для того, щоб у прокурорів Міжнародного кримінального суду, а згодом у суддів сформувалося враження, що все-таки це є геноцид», – каже представник Офісу генпрокурора.

За його словами, є прогрес.

В ексклюзивному коментарі Радіо Свобода він зауважив, що про геноцид «минулого року майже ніхто навіть не хотів з нами розмовляти, а цього року ситуація зовсім інша».

Посол з особливих доручень МЗС України, уповноважений представник України в Міжнародному суді ООН Антон Кориневич зауважив, що у визнанні світом геноциду в Україні «вироки національних судів можуть бути першою ланкою, яка може допомогти у цьому».

За його словами, також допоможуть «звіти міжнародних організацій, експертних інституцій, які будуть про це голосно говорити, ці речі також буде чути міжнародне співтовариство».

Антон Кориневич, посол з особливих доручень МЗС України, Уповноважений представник України в Міжнародному суді ООН. Київ, 17 серпня 2023 року
Антон Кориневич, посол з особливих доручень МЗС України, Уповноважений представник України в Міжнародному суді ООН. Київ, 17 серпня 2023 року

У середині липня генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що понад 50 російських військовослужбовців отримали вироки в українських судах за скоєні в Україні злочини. За даними Офісу генпрокурора, наразі в Україні зареєстровано 98 100 злочинів агресії та воєнних злочинів, з них понад 95 тисяч – за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

Геноцид і його ознаки у діях Росії проти України

Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники.

А саме:

Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.

Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.

Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.

Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій.

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