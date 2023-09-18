Міжнародний суд ООН розпочинає розгляд позову України до РФ про геноцид

У Міжнародному суді ООН у Гаазі з 18 до 27 вересня відбудуться попередні слухання за позовом України до Росії у звʼязку з порушенням міжнародної Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього – у звʼязку з російським широкомасштабним вторгненням в Україну.

Україна подала позов 27 лютого 2022 року, через три дні після початку російського військового вторгнення. Суд раніше ухвалив, що до позову України мають право приєднатися 32 країни – це майже всі європейські держави, а також Канада, Австралія та Нова Зеландія. Сполученим Штатам суд відмовив із формальної причини.

Під час попередніх слухань російська сторона, як очікується, доводитиме непідсудність справи Міжнародному суду ООН. «Претензії Києва насправді зводяться до оскарження правомірності проведення спеціальної військової операції відповідно до Статуту ООН, а також статусу «ДНР» та «ЛНР». До цих питань згадана конвенція не має жодного стосунку», – заявили раніше в російському МЗС.

Українська сторона вважає, що дії Росії проти України мають ознаки геноциду. Як один із доказів наводиться насильницьке вивезення дітей з України – за підозрою в причетності до нього ордер на арешт Володимира Путіна раніше видав Міжнародний кримінальний суд у Гаазі. Серед висунутих цим судом звинувачень однак геноциду немає.

На початку вересня голова комісії ООН з розслідування злочинів в Україні Ерік Мьосе заявив, що ООН поки «не має достатніх доказів, які б відповідали юридичним вимогам Конвенції про попередження злочину геноциду і покарання за нього». У Києві цю думку розкритикували.

Якщо суд ООН ухвалить рішення про підсудність справи, то слухання по суті, як очікується, можуть відбутися не раніше, ніж наступного року і можуть затягнутися на роки.

Міжнародний суд ООН у Гаазі розглядає ще один позов України проти Росії. У червні відбулися перші слухання в справі про можливе порушення російською стороною двох міжнародних конвенцій: про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію будь-яких форм расової дискримінації. Позов був поданий Україною ще в 2017 році у звʼязку з анексією Росією Криму та збройними діями на Донбасі.

Міжнародний суд ООН – це головний судовий орган ООН. Він розміщується в Палаці миру в Гаазі (Нідерланди) і вирішує відповідно до міжнародного права юридичні суперечки між державами. Росія загалом визнає його юрисдикцію, але заперечує її в окремих справах.

Цей суд не слід плутати з Міжнародним кримінальним судом (МКС), який також працює в Гаазі, але не є органом ООН і не визнається Росією. Саме МКС видав ордер на арешт Путіна.