Європарламент пропонує МКС видати ордер на арешт Лукашенка через викрадення дітей з України

Європейський парламент засудив вивезення дітей з окупованих територій України – про це йдеться в резолюції про відносини з Білоруссю від 13 вересня.

Документ засуджує політичні репресії в Білорусі, а також допомогу режиму Олександра Лукашенка Росії в її повномасштабній агресії проти України.

Європарламент вказує на вивезення «понад 2 150 дітей, в тому числі сиріт, з окупованих Росією територій України до так званих оздоровчих таборів у Білорусі, де їх піддають русифікації та індоктринації».

Зокрема, резолюція згадує про причетність білоруської організації Червоного хреста до «незаконної депортації українських дітей» і висловлює підтримку українським прокурорам в розслідуванні участі Білорусі в таких депортаціях.

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Парламент ЄС оцінив дії фактичного очільника Білорусі та його режиму як такі, що можуть прирівнюватися до депортації, тобто злочину проти людяності згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду.

«(Європарламент – ред.) вважає Лукашенка таким же відповідальним у цих воєнних злочинах, як Володимир Путін і Марія Львова-Бєлова, і тому закликає МКС розглянути можливість видати аналогічний міжнародний ордер на арешт Лукашенка», – йдеться в тексті.

Установа також закликала Раду Євросоюзу розширити перелік підсанкційних осіб і додати до нього причетних до примусової депортації українських дітей до Білорусі.

Олександр Лукашенко 11 серпня заявив, що Білорусь продовжить привозити «на оздоровлення» дітей із тимчасово окупованої території України.

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Білоруський дипломат, лідер Народного антикризового управління (НАУ) Павло Латушко звертав увагу на те, що діти, які приїжджають до Білорусі з тимчасово окупованих українських територій, неповнолітні, віком від шести до 15 років, часто це сироти або напівсироти. А це означає, наголошує Латушко, що лише уповноважений орган із питань громадянства цих дітей має право на виїзд, і таким органом є Україна.

17 березня Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна і російського дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йдеться про те, що вони підозрюються у незаконній депортації дітей із України. Рішення МКС підтримали США, більшість країн Євросоюзу (спільне рішення ЄС було заблоковано Угорщиною) й Україна.

Після цього Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана і суддів МКС. Москва звинувачує їх у незаконному переслідуванні Путіна і Львової-Бєлової.

19 травня МВС Росії оголосило у розшук прокурора Каріма Ахмада Хана.