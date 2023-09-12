Комітет ПАРЄ визнав Росію диктатурою

Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи «висловив занепокоєння» щодо легітимності та законності поправок до Конституції Росії, які дозволили президенту країни Володимиру Путіну залишатися на посаді до 2036 року, йдеться у відповідній заяві ПАРЄ.

Ці поправки, в тому числі знімають обмеження на президентський термін та дозволяють Путіну залишатися на посаді президента до 2036 року, коли йому виповниться 83 роки.

«Переважна влада президента, що виникла внаслідок надзвичайно тривалого терміну перебування на посаді в поєднанні з відсутністю будь-яких стримувань і противаг, таких як сильний парламент, незалежна судова система, вільні засоби масової інформації та активне громадянське суспільство, перетворила РФ на фактичну диктатуру», – заявили парламентарії.

Комітет одноголосно схвалив проєкт резолюції. Парламентарії також нагадали про висновки Венеційської комісії Ради Європи про те, що «відмова від обмеження терміну повноважень для чинного президента порушує як російську конституцію, так і міжнародні правові принципи».

Там додали, що «російська агресія проти України та її наслідки демонструють, що диктатури становлять загрозу міжнародному миру та безпеці, територіальній цілісності та політичній незалежності їхніх сусідів».

З огляду на це, у ПАРЄ наголосили, що «відновлення демократії в Росії відповідає інтересам насамперед народу країни, а також Європи і всього світу».

До того ж, «комітет підтвердив свою підтримку майбутнього спеціального міжнародного кримінального трибуналу для притягнення російського керівництва, включно з Путіним, до відповідальності за їхні дії, починаючи з незаконної анексії Криму, війни на Донбасі та збиття літака рейсу MH17».

17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна і російського дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йдеться про те, що вони підозрюються у незаконній депортації дітей із України. Рішення МКС підтримали США, більшість країн Євросоюзу (спільне рішення ЄС було заблоковано Угорщиною) й Україна.

Після цього Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана і суддів МКС. Москва звинувачує їх у незаконному переслідуванні Путіна і Львової-Бєлової.

19 травня МВС Росії оголосило у розшук прокурора Каріма Ахмада Хана.

Росія не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду та не бере участі в його роботі. Москва не є учасником Римського статуту, який визначає дії суду, з 2016 року.