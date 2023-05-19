У Росії оголосили в розшук прокурора МКС, який видав ордер на арешт Путіна

МВС Росії оголосило в розшук прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі Каріма Хана, який видав ордер на російського президента Володимира Путіна і російського дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової.



Як повідомляють російські ЗМІ, така інформація з’явилася в базі розшукуваних, при цьому не вказується, за якою статтею КК РФ розшукується Карім Хан.

17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна і російського дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йдеться про те, що вони підозрюються у незаконній депортації дітей із України. Рішення МКС підтримали США, більшість країн Євросоюзу (спільне рішення ЄС було заблоковано Угорщиною) й Україною.

Росія не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду та не бере участі в його роботі. Москва не є учасником Римського статуту, який визначає дії суду, з 2016 року.

Після цього Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана і суддів МКС. Москва звинувачує їх у незаконному переслідуванні Путіна і Львової-Бєлової.