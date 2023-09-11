Президент Бразилії змінив свою думку щодо арешту Путіна на саміті G20

Судова система Бразилії вирішуватиме, чи потрібно арештовувати президента РФ Володимира Путіна, якщо він відвідає саміт G20, який відбудеться в 2024 році, розповів президент країни Луїс Ігнасіо Лула да Сільва.

Зазначимо, що Бразилія підписала Римський статут, який призвів до заснування Міжнародного кримінального суду (МКС).

«Я хочу знати, чому США, Індія та Китай не підписали договір МКС і чому наша країна підписала його», – зазначив Лула.

Раніше президент Бразилії Луїс Ігнасіо Лула да Сільва заявив, що президента Росії Володимира Путіна не заарештують на саміті «Групи двадцяти» у 2024 році, якщо той вирішить особисто взяти у ньому участь. Він підтвердив, що запрошує російського президента на наступну зустріч G20 у Ріо-де-Жанейро та гарантує його безпеку.

Цього року Путін не приїхав на саміт G20 до Делі. Росію представляє міністр закордонних справ Сергій Лавров. Також Путін не відвідав саміт БРІКС у Йоганнесбурзі: він брав участь у засіданнях відеозв’язком.

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У суботу країни G20 погодили декларацію, в якій безпосередньо не засудили військове вторгнення Росії в Україну. У документі сказано лише, що всі держави повинні діяти відповідно до цілей та принципів Хартії ООН, утримуватися від загроз та дотримуватися принципу територіальної цілісності та політичної незалежності будь-якої з держав.

Цю декларацію розкритикувало Міністерство закордонних справ, назвавши текст «слабким».

Бразилія підписала Римський статут, що лежить в основі діяльності Міжнародного кримінального суду.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі у березні виписав ордер на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. МКС підозрює їх у насильницькій депортації українських дітей до Росії.