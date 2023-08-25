Кремль: Путін не поїде до Індії на саміт G20

Президент Росії Володимир Путін не поїде до Індії на саміт G20 на початку наступного місяця, заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.



За його словами, наразі поїздки не входять до порядку денного російського президента.



Путін брав участь у саміті країн БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР) по відеозв’язку, нагадав Пєсков.

Водночас він не згадав про ордер на арешт, виданим Міжнародним кримінальним судом у березні в справі про депортації до Росії українських дітей.

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Путін також не літав до Індонезії на саміт G20 минулого року.

Саміт глав держав і урядів G20 відбудеться 9-10 вересня в Нью-Делі. До G20 входять країни Європейського союзу і найбільші економіки всіх континентів, включаючи США, Китай, Росію та Німеччину.