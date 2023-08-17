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Кулеба прокоментував прийдешній саміт G20, який пройде без України

Голова МЗС Дмитро Кулеба не впевнений, що президент Володимир Путін поїде на саміт

Росія запрошена на саміт «Групи 20», тому що є постійним членом цього формату, пояснив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він прокоментував прийдешню подію в ранковому ефірі каналу «1+1» 17 серпня.

Таким чином Кулеба відповів на питання про те, чому Росія запрошена на саміт у Індії, а Україна ні.

«Тому що G20 – Росія входить до цього формату, на жаль. А по-друге, тому що Індія і РФ є доволі тісними партнерами», – сказав він.

Водночас голова МЗС не впевнений, що президент Володимир Путін поїде на саміт.

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«А (міністр закордонних справ Росії – ред.) Лавров – наші партнери вже відпрацювали техніку, називається «ігноруй Лаврова», – додав міністр.

При цьому Кулеба висловив переконання, що партнери України не вестимуть переговорів без координації своїх позицій з Києвом.

Він також відповів на питання про те, чи Україна буде намагатися отримати представництво на саміті G20.

«Навіщо виламувати двері? З Індією є діалог, є рівень комунікації. На останній зустрічі в Саудівській Аравії представник Індії брав участь, як і представник Китаю, що дуже вибісило росіян. Ми працюємо над, скажімо так, певним форматом взаємодії з G20, щоб голос України там був почутий».

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Днями став відомий перелік країн, які будуть представлені на саміті G20 у Делі, запланованому на 9-10 вересня. Окрім членів «Групи двадцяти», туди запрошені дев’ять країн: Бангладеш, Єгипет, Маврикій, Нідерланди, Нігерія, Оман, Сингапур, Іспанія та Об’єднані Арабські Емірати.

Президента України Володимира Зеленського запросили взяти участь у минулорічному саміті G20 на Балі, Індонезія.

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