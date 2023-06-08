Індія не планує запрошувати Україну на саміт G20 у вересні

Індія не планує запрошувати Україну на саміт «Групи 20» (G20), який запланований на вересень, заявив індійський міністр закордонних справ.



«На нашу думку, участь G20 призначена для членів і організацій, яких ми запросили. Цей список ми оголосили, щойно розпочали підготовку до G20», – сказав Субрахманьям Джайшанкар, якого цитує агенція АР.



Очікується, що війна в Україні та перебої з глобальним постачанням продовольства та палива будуть одними з головних тем порядку денного саміту G20 у Нью-Делі.

Україна не є членом G20, а Росія, яка веде війну проти неї, є частиною групи. Індія уникає засудження російської агресії та намагається припинити її шляхом дипломатії та діалогу.

Очікується, що війна в Україні та перебої з глобальними постачаннями продовольства та палива будуть одними з головних тем порядку денного саміту G20 у Нью-Делі.

Президента України Володимира Зеленського запросили взяти участь у минулорічному саміті G20 на Балі, Індонезія.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту «Групи семи» у травні в Японії. Це була їхня перша зустріч після вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року.