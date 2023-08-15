У МЗС відреагували на заяву посадовця НАТО щодо поступок РФ

У Міністерстві закордонних справ наголошують, що розмови про вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій є абсолютно неприйнятними – у МЗС відреагували на заяву керівника апарату генерального секретаря НАТО Стіана Єнссена.

«Завжди виходили з того, що Альянс, як і Україна, територіями не торгують. Свідома чи несвідома участь посадовців НАТО у формуванні наративу про можливість відмови України від своїх територій грає на руку Росії. Натомість, в інтересах євроатлантичної безпеки обговорювати шляхи пришвидшення перемоги України та набуття нею повноправного членства в НАТО», – написав у фейсбуці речник українського дипломатичного відомства Олег Ніколенко.

Україна налаштована на подальше плідне співробітництво із секретаріатом НАТО задля досягненні цих цілей, додав він.

Раніше низка ЗМІ поширили заяву керівника апарату генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Стіана Єнссена, який допустив, що Україна може стати членом НАТО у випадку територіальних поступок РФ. За його словами, дискусії про майбутній статус України в контексті Альянсу після війни вже тривають, в них, серед іншого, лунають опції з відмовою Києва від частини території.

