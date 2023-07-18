Міністри фінансів G20 завершили зустріч в Індії без консенсусу щодо війни РФ проти України

В Індії завершилася зустріч міністрів фінансів і керівників центробанків G20 без консенсусу через розбіжності щодо війни в Україні.

Відповідно до підсумкового документа, оприлюдненого Індією, найбільші розбіжності викликали формулювання, які використовували для засудження російського вторгнення в Україну, а також заперечення проти нещодавнього рішення Росії припинити участь в зерновій угоді.

Під час свого головування у G20 цього року Індія постійно закликала всіх членів досягти консенсусу, пише AP.

«Ми досі не знайшли спільної мови щодо російсько-української війни», – сказала міністр фінансів Індії Нірмала Сітхараман на закритті дводенної зустрічі в Гандінагарі, цитує DPA.

Росія і Китай були проти засудження російської загарбницької війни. Також кілька країн G20 засудили вихід Росії з міжнародної угоди про експорт зерна з України через Чорне море, сказала Сітхараман.

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Індія дотримується нейтральної позиції щодо російської війни проти України, не підтримує санкції Заходу проти Росії та має добрі відносини із західними країнами та з Москвою.