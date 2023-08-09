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Політика

Ширша стратегія дипломатії Китаю в Україні

Спеціальний посланець Китаю з євразійських справ Лі Хуей (крайній ліворуч) під час зустрічі політичних та безпекових радників глав держав понад 40 країн у Джидді (Саудівська Аравія), на яку не було запрошено Росію. 6 серпня 2023 року

Китай приєднався до міжнародних дипломатичних переговорів у Саудівській Аравії 6 серпня для дводенного саміту за участю офіційних осіб з понад 40 країн, покликаних знайти шляхи до миру в Україні. Але чи означає це новий курс для Пекіна?

Китай направив свого спеціального посланця з євразійських справ Лі Хуея, який висловив підтримку саміту та закликав до нового раунду переговорів у форматі, який включає країни Заходу та держави Глобального Півдня.

У роботі саміту взяли участь представники Європейського союзу, Індії та Сполучених Штатів, але не брала участі Росія. Зустріч в саудівській Джидді була зосереджена на наданні імпульсу формулі миру з 10 пунктів, розробленій президентом України Володимиром Зеленським.

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«Власна гра»

Кілька спостерігачів побачили присутність Китаю як ознаку того, що він готовий відігравати більш конструктивну роль у просуванні мирних переговорів, але є багато сигналів, які свідчать про те, що Пекін тут грає у власну гру.

У лютому Китай оприлюднив свій власний мирний документ із 12 пунктів, і Олександр Габуєв, директор Євразійського центру Карнегі в Росії, скептично поставився до того, що Пекін змінює свою позицію щодо війни, стверджуючи, що в той час як економічні та репутаційні втрати від підтримки Росії зростають, довгострокові стратегічні розрахунки щодо утримання Росії поруч з Китаєм залишаються незмінними.

Це було ще раз підтверджено під час розмови міністра закордонних справ Китаю Ван Ї зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим 8 серпня та запевненням з боку Пекіна, що Китай не вагається щодо свого партнерства з Москвою.

Російський міністр Сергій Лавров приймає у Москві топ-дипломата Китаю Ван Ї. 22 лютого 2022 року
Російський міністр Сергій Лавров приймає у Москві топ-дипломата Китаю Ван Ї. 22 лютого 2022 року

Чому це важливо?

Китай сподівається, що він зможе використати свій дипломатичний досвід і відкритість до діалогу щодо України, щоб закріпити свій статус супердержави Глобального Півдня та продемонструвати свої лідерські якості в цьому процесі.

Марк Леонард, директор Європейської ради з міжнародних відносин, написав у нещодавній статті для Politico, що аналітичні центри та політики в Китаї зосереджені на тому, щоб виглядати конструктивно щодо припинення війни, водночас гарантуючи, що Москва продовжуватиме підтримувати Пекін у переписуванні світового порядку, в якому домінантні позиції займає Захід.

Центром встановлення цього нового «незахідного» порядку є так звані «неприєднані» країни в Африці, на Близькому Сході та в інших частинах Глобального Півдня – багато з тих самих країн, які були присутні на зустрічі в Саудівській Аравії на вихідних.

Громадська думка

За останнє десятиліття Пекін інвестував десятки мільярдів доларів у покращення свого іміджу в усьому світі, і наразі це інвестування дало неоднозначні результати, як демонструють нові опитування громадської думки.

Спеціальний посланець Китаю з питань Євразії Лі Хуей
Спеціальний посланець Китаю з питань Євразії Лі Хуей

Нещодавнє опитування Pew Research показало, що дві третини респондентів із 24 опитаних країн негативно ставляться до Китаю, тоді як лише 28 відсотків дотримуються позитивної думки.

Згідно з опитуванням, антикитайські настрої також досягли нових максимумів в Аргентині, Індії та Бразилії.

Але тут є важливі моменти. Більшість опитаних країн були західними, а африканські країни, такі, як Кенія, Нігерія та Південна Африка, демонструють набагато більш прихильне ставлення до Китаю.

Хоча обурення громадської думки на Заході та в таких країнах, як Індія, свідчить про провал зовнішньої політики Китаю, в Африці та на Близькому Сході ситуація інша.

Опитування громадської думки, проведені Afrobaromter та Arab Barometer, показують, що більшість людей в Африці та на Близькому Сході готові прихильно дивитися на Китай, хоча дані Afrobarometer показують, що і Китай, і Сполучені Штати останніми роками погіршують свої позиції, оскільки конкуренція між ними прискорюється.

Ці глобальні розбіжності та більша боротьба за серця й уми тепер перенесені на дипломатичну арену навколо України.

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