Після Джидди: Ван І розповів Лаврову, що Китай має «неупереджену позицію» щодо «української кризи»

Після участі в мирних переговорах у Саудівській Аравії, які відбувалися без участі Росії, Пекін запевнив Москву, що залишається «неупередженим» щодо війни в Україні. Про це очільник китайської дипломатії Ван І розповів 7 серпня своєму російському колезі Сергію Лаврову, повідомило міністерство закордонних справ КНР.

Ван наголосив російському міністру, що Китай і Росія є «надійними друзями та партнерами».

«Щодо української кризи Китай відстоюватиме незалежну та неупереджену позицію, висловлюватиме об’єктивний і раціональний голос, активно сприятиме мирним переговорам і намагатиметься шукати політичне вирішення будь-якої міжнародної багатосторонньої події», – сказав Ван.

Телефонна розмова відбулася після дводенних переговорів, організованих Саудівською Аравією, де близько 40 країн, включно з ключовими союзниками України – Сполученими Штатами, Великою Британію та Німеччиною, а також Індією та країнами Близького Сходу, зустрілися, щоб обговорити вирішення конфлікту, – майже через 18 місяців від початку повномасштабного вторгнення Москви.

За словами офіційних ЗМІ Саудівської Аравії, учасники переговорів погодилися з важливістю міжнародного діалогу для пошуку «спільної точки зору, яка прокладе шлях до миру».