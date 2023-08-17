У Білому домі заперечили переговори про територіальні поступки України в обмін на членство в НАТО

Координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заперечив ведення США переговорів щодо вступу України в НАТО в обмін на закінчення війни, чи що Україну можуть прийняти в альянс в межах підконтрольних уряду територій.

Як повідомляє «Голос Америки», 16 серпня на брифінгу він сказав, що позиція США у цьому питанні не змінилася.

«Нічого подібного. Це – неправильно. Ми вже говорили про спроби допомогти знайти шлях до членства. Ми публічно сказали, що у майбутньому Україна буде членом НАТО, і на Вільнюському саміті альянс підтримав цю ідею та ідею розробити шлях для цього остаточного членства», – сказав Кірбі.

Напередодні низка ЗМІ поширили заяву керівника апарату генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Стіана Єнссена, який допустив, що Україна може стати членом НАТО у випадку територіальних поступок РФ. За його словами, дискусії про майбутній статус України в контексті Альянсу після війни вже тривають, в них, серед іншого, лунають опції з відмовою Києва від частини території.

Українська сторона різко відреагувала на цю заяву. У МЗС України назвали такі розмови «абсолютно неприйнятними», а секретар РНБО Олексій Данілов назвав заяву «дивним вкидом».

16 серпня у НАТО назвали «помилкою» заяву Єнссена щодо відмови України від частини своїх територій в обмін на вступ назвали «помилкою».

А сам Єнссен у коментарі виданню VG уточнив, що його заява «була частиною більшої дискусії щодо можливих майбутніх сценаріїв в Україні». «Я не повинен був так говорити. Це була помилка», – сказав він.

Читайте також: У МЗС відреагували на заяву посадовця НАТО щодо поступок РФ

На саміті НАТО у липні генеральний секретар Єнс Столтенберґ заявив, що Україна отримає запрошення на вступ до Альянсу, коли «погодяться усі союзники і будуть виконані умови». Він уточнив, що умови передбачають два виміри – модернізація оборонних інституцій України та війна, яка триває в країні.

Пізніше президент України Володимир Зеленський на пресконференції заявив, що Україна ніколи не обміняє будь-який статус на території. За його словами, цю позицію «чітко знають партнери» України.