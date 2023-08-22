На саміті БРІКС показали звернення Путіна, яке озвучив інший чоловік

Президент Росії Володимир Путін виступив із відеозверненням до учасників Ділового форуму БРІКС, який відбувається 22 серпня в південноафриканському Йоганнесбурзі перед основним самітом країн-учасниць обʼєднання пʼяти країн.

Як повідомляють журналісти кремлівського пулу, на бізнес-форумі звернення президента РФ дублювалося російською іншим голосом. Чому так сталося, невідомо.

На офіційному сайті Кремля звернення доступне в оригінальному озвученні.

Володимир Путін відмовився від особистої участі у саміті БРІКС. Його поїздка до Південної Африки була ускладнена ордером на арешт, виданим Міжнародним кримінальним судом у березні в справі про депортації до Росії українських дітей.

Влада ПАР прямо не заявляла, що Путін після приїзду буде заарештований, але давала зрозуміти, що має зобовʼязання перед МКС. У Москві заявили, що Путін візьме участь у саміті по відеозвʼязку, а російську делегацію у ПАР очолить міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Раніше президент ПАР Сиріл Рамафоса стверджував, що російська влада попередила його, що можливий арешт Путіна буде розцінений як оголошення війни. У Кремлі це заперечили.