Саміт БРІКС починається у ПАР, Путін, якому загрожує арешт, бере участь віртуально

У Південно-Африканській Республіці 22 серпня стартує саміт лідерів країн БРІКС (Бразилії, Росії, Індії, Китаю і ПАР).

У той час, як лідери країн приїхали на першу особисту зустріч після пандемії COVID-19, президент Росії Володимир Путін братиме участь у триденному саміті по відеозв’язку. Його поїздка до Південної Африки була ускладнена ордером на арешт, виданим Міжнародним кримінальним судом у березні в справі про депортації до Росії українських дітей.

Влада ПАР прямо не заявляла, що Путін після приїзду буде заарештований, але давала зрозуміти, що має зобовʼязання перед МКС. У Москві заявили, що Путін візьме участь у саміті по відеозвʼязку, а російську делегацію у ПАР очолить міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Раніше президент ПАР Сиріл Рамафоса стверджував, що російська влада попередила його, що можливий арешт Путіна буде розцінений як оголошення війни. У Кремлі це заперечили.