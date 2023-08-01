Учасники саміту БРІКС обговорять розширення групи – Кремль

Тема розширення групи країн БРІКС буде головною в порядку денному саміту, який відбудеться в Південно-Африканській Республіці 22–24 серпня. Про це 1 серпня заявив речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

«Усе більше і більше країн заявляють про намір приєднатися до БРІКС», – сказав Пєсков на черговому брифінгу.

Зараз членами БРІКС є Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка. Минулого місяця Південна Африка заявила, що понад 40 інших країн висловили зацікавленість приєднатися до групи, але про які саме країни йдеться, в повідомленні не уточнювалося.

Росія на тлі своєї агресії проти України шукає можливості розширення кола союзників. Минулого тижня в Петербурзі відбувся форум «Росія – Африка», на якому президентами була представлена менш як третина з 54 країн континенту.