Міністерство юстиції ПАР просить видати ордер на арешт Путіна

Міністерство юстиції Південно-Африканської Республіки надіслало директору державної прокуратури формальний запит на видачу ордера на арешт президента Росії Володимира Путіна, якого Міжнародний кримінальний суд у Гаазі підозрює у скоєнні воєнних злочинів в Україні. Раніше цього тижня стало відомо про те, що Путін не приїде у серпні до ПАР на саміт організації БРІКС.

Про запит на видачу ордера на арешт стало відомо 21 липня на засіданні суду в Преторії, повідомляє місцеве видання News24. Опозиційна політична сила, «Демократичний альянс», позивалася до суду, щоб зобовʼязати владу виконати зобовʼязання перед МКС та видати ордер на арешт Путіна.

Ще два місяці тому департамент міжнародних відносин ПАР передав до Міністерства юстиції країни ордер МКС на арешт Путіна, якого звинувачують у причетності до незаконної депортації українських дітей до Росії. Однак жодних дій відомство тоді не вчинило – влада країни продовжувала переговори про можливу участь Путіна в саміті БРІКС, який пройде в серпні в Йоганнесбурзі.

Під час судового засідання стало відомо, що влада по суті погодилася з виконанням цієї вимоги і визнала, що затрималася з виконанням своїх зобовʼязань.

На суді також стало відомо, що президент ПАР Сіріл Рамафоса 19 червня попросив Путіна не приїжджати на саміт БРІКС, на що Путін відповів, що «подумає». Через кілька днів Рамафоса обговорив можливість участі Путіна у саміті з президентом Бразилії Лулою да Сілвою, і той погодився з тим, що російському президентові не слід приїжджати до ПАР.

Після обговорень за участю лідерів Китаю та Індії було досягнуто домовленості, що російський лідер не приїде до Йоганнесбурга. Влада ПАР прямо не заявляла, що Путін після приїзду буде заарештований, але давала зрозуміти, що має зобовʼязання перед МКС. У Москві заявили, що Путін візьме участь у саміті по відеозвʼязку, а російську делегацію у ПАР очолить міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Раніше Рамафоса стверджував, що російська влада попередила його, що можливий арешт Путіна буде розцінений як оголошення війни. У Кремлі це заперечили.