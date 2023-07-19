Після зізнання глави Червоного Хреста Білорусі Кулеба закликав МКС видати ордер на його арешт

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Міжнародний кримінальний суд (МКС) видати ордер на арешт голови Червоного Хреста Білорусі Дмитра Шевцова, який публічно зізнався у причетності до депортації дітей з окупованих територій України.

«Я закликаю Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт Дмитра Шевцова, який публічно зізнався у злочині незаконної депортації дітей з окупованих територій України. Усі винні у викраденні українських дітей мають бути притягнуті до відповідальності», – написав він у твіттері.



Генеральний секретар Білоруського товариства Червоного Хреста Дмитро Шевцов під час поїздки на окуповану частину Донбасу заявив у репортажі телеканалу «Білорусь 1», що його організація бере участь у вивезенні дітей із окупованих територій України до Білорусі.

Депутати Європарламенту 18 липня закликали МКС розглянути ордер на арешт Олександра Лукашенка. Євродепутати наголошують, що Білорусь несе відповідальність за шкоду, заподіяну Україні, і злочини, вчинені в Україні, в тому числі через роль режиму в незаконній депортації дітей.

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Раніше посол США при ОБСЄ заявив, що режим Олександра Лукашенка є спільником Росії в агресивній війні, поміж іншого, ще й тому, що до Білорусі вивозять дітей, насильно депортованих із окупованих частин України.

У червні Павло Латушко, білоруський опозиційний політик та керівник Народного антикризового управління, в ефірі Радіо Свобода заявив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до травня цього року до Білорусі з тимчасово окупованих територій вивезли 2150 українських дітей.

У березні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у депортації українських дітей із окупованих територій України. У російському МЗС це рішення назвали юридично нікчемним. 27 квітня Парламентська асамблея Ради Європи визнала Олександра Лукашенка причетним до депортації українців.