Саміт BRICS: чи зіграє Китай проти Росії за відсутності Путіна у ПАР

Країни BRICS (назву блоку склали із перших літер назв країн англійською мовою: Brazil, Russia, India, China, South Africa) зібралися на свій 15-й саміт у Південно-Африканській Республіці. Президент Росії Путін бере участь у зібранні по відеозв'язку, ухваливши рішення не їхати через виданий МКС ордер на його арешт. Які питання обговорюються на саміті? Чи згадують там війну Росії проти України? Який інтерес Китаю? І чого хоче Росія від своїх партнерів по організації?. Інформацію про саміт зібрав «Голос Америки».

Лідери блоку BRICS, до якого входять Бразилія, Росія, Індія, Китай і ПАР, приїхали на триденний саміт. Зустріч проходить у фінансовому районі найбільшого міста ПАР Йоганнесбурга – Сендтоні.

Президент Росії Володимир Путін не приїхав на саміт особисто, а бере участь через відеозв'язок. Президент ПАР Сіріл Рамафоса попросив Путіна не приїжджати, оскільки його б вимушені були б арештувати через виданий Міжнародним кримінальним судом ордер.

Тож замість Володимира Путіна приїхав російський голова МЗС Сергій Лавров.

Лідери КНР – Сі Цзіньпін, Бразилії – Луїс Інасіо Лула да Сілва, і прем'єр-міністр Індії – Нарендра Моді прибули на саміт до ПАР особисто.

Основні заходи і обговорення на саміті відбудуться у середу 23 серпня, вівторок і четвер віддали під розмови «на полях».

На ці заходи навколо самого саміту BRICS в Йоганнесбург запросили представників десятків країн, що розвиваються. Вони складають аудиторію, в якій просуватимуть свої меседжі Сі Цзіньпін і Сергій Лавров.

Про що говоритимуть?

Очікується, що під час цих зустрічей прозвучать загальні заклики до розширення співпраці між країнами Глобального Півдня. Росія і Китай намагаються направити це в русло невдоволення тим, що Захід, на їхню думку, домінує в глобальних інституціях.

Також обговорюють можливість розширення блоку БРІКС, який було сформовано 2009 року. Спочатку до нього увійшли Бразилія, Росія, Індія і Китай, а через рік приєдналася ПАР.

За словами представників ПАР, офіційні заявки на вступ до БРІКС подали понад 20 країн, включно з Саудівською Аравією.

Будь-які кроки щодо включення до блоку другого за величиною виробника нафти у світі, безсумнівно, приверне увагу США та їхніх союзників.

«Якщо Саудівська Аравія вступить до БРІКС, це надасть величезного значення блоку», – заявив колишній посол Індії в Саудівській Аравії Талміз Ахмад.

Крім Саудівської Аравії, заявки на вступ до блоку подали такі країни, як Аргентина, Алжир, Єгипет, Індонезія та Об'єднані Арабські Емірати.

Росія і Китай хочуть перетворити BRICS на антизахідну платформу і альтернативу «Великій сімці» G7. Тому аналітики вважають, що розширення блоку стане моральною перемогою Москви і Пекіна.

Якщо деякі з тих країн, які подали заявки, стануть членами блоку, то BRICS них стануть, то BRICS перетвориться на «великий економічний блок, який справлятиме відчуття сили», – вважає професор Алексіс Хабіярем'є із Коледжу бізнесу та економіки Університету Йоганнесбурга.

США наголошують, що цінують свої двосторонні зв'язки з ПАР, Бразилією та Індією, намагаючись компенсувати надмірний вплив Росії та Китаю

Напередодні саміту Держдепартамент заявив, що США «активно взаємодіють з багатьма провідними членами об'єднання BRICS».

Чого хоче Китай?

Серед країн BRICS за час війни Росії проти України Китай починає відігравати все помітнішу роль лідера, як економічного, так і політичного, а Росія втрачає важелі впливу серед країн Глобального Півдня, вважають аналітики.

«Голос Америки» розпитав експертів у Вашингтоні, наскільки ваговим є вплив Росії у BRICS і чи здатне це об'єднання бути альтернативою об'єднанням провідних країн Заходу. Головний аналітик Євразійської Групи США Елі Вайн вважає «дуже важливою новиною те, що Путін не прибув на саміт особисто. Лідери країн членів BRICS і запрошених країн, що розвиваються, хочуть говорити особисто з Путіним. «Війна вже вплинула на саміт BRICS, Путін туди не приїде особисто. Я вважаю, це дуже важливо. Ніщо не замінить особистого спілкування, і, очевидно, Лавров є відомим російським чиновником, але коли країни спілкуються з російськими колегами, вони хочуть говорити з Путіним - головною особою, яка приймає рішення, тому той факт, що він присутній лише віртуально, є дуже важливим, це вже ставить Росію в невигідне становище», – зазначив Вайн. На думку Вайна внутрішні розбіжності не дозволяють країнам BRICS бути противагою країнам Заходу. Адже якщо Китай і Росія хотіли б бачити BRICS антиамериканською чи антизахідною групою, то Бразилія, Індія чи Південна Африка мають іншу позицію, каже в інтерв'ю Ярині Матвійчук української радакції «Голосу Америки» Елі Вайн, головний аналітик Євразійської Групи США.

Бразилія та Південна Африка не хочуть, щоб їх сприймали як частину блоку, що налаштований проти США чи загалом проти Заходу «Між Китаєм та Індією зростає суперництво, це суперництво є значним, і воно стає все більш виразним. По-друге, Бразилія та Південна Африка не хочуть, щоб їх сприймали як частину блоку, що налаштований проти США чи загалом проти Заходу, вони хочуть випробовувати різні можливості, хочуть максимізувати свою свободу маневру у зовнішній політиці. Якщо ви подивитеся на заяви, які надходять із Бразилії, Південної Африки та навіть від Індії, їхня позиція полягає в тому, що ми хочемо зберегти автономію нашої зовнішньої політики. Тобто хочемо взаємодіяти і з Китаєм та Росією, і з Європою та США», – каже Вайн.