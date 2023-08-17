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«Україна зафіксувала 100 666 воєнних злочинів», – керівник «департаменту війни» Офісу генпрокурора

Плакат у центрі столиці України у вигляді марки, на якій зображено президента Росії Володимира Путіна (другий зліва), якого головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (ліворуч) доставив до Міжнародного суду в Гаазі. Київ, 9 травня 2023 року

Від початку повномасштабного вторгнення Україна зафіксувала 100 666 воєнних злочинів Російської Федерації.

Про це під час дискусії «Геноцид як злочин. Як покарати винних?» заявив Юрій Бєлоусов, керівник Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора.

Юрій Бєлоусов - керівник «департаменту війни» Офісу генпрокурора. Київ, 18 серпня 2023 року
Юрій Бєлоусов - керівник «департаменту війни» Офісу генпрокурора. Київ, 18 серпня 2023 року

У коментарі Радіо Свобода він додав, що вже оголосили про підозру 390 особам.

«Ми маємо два великих блоки. Перший блок – це саме воєнні злочини, це вбивства, сексуальне насильство, атаки на енергоструктуру і так далі. Ми вже офіційно оголосили про підозру 390 особам. 390 осіб вже має статус підозрюваних», – зазначив він.

З цієї кількості підозрюваних є вже і вироки.

Бєлоусов розповідає, «понад 200 справ в судах і 55 осіб вже отримали вироки. Більша частина з них так звані заочні вироки. Тобто ми встановили, що це вони винні, суд виніс вирок, але ця людина поки не перебуває в наших руках. Але це питання часу».

Паралельно, розповідає представник Офісу генпрокурора, працюють з «вищим військово-політичним керівництвом».

«Це депутати Держдуми, це президенти Російської Федерації, це керівництво Міністерства оборони і так далі. Або, наприклад, великий бізнес, який допомагає Росії вчиняти ці безчинства в Україні. Тут ми маємо близько 700 осіб, які вже отримали статус підозрюваних», – додав Юрій Бєлоусов.

Президент Росії Володимир Путін (ліворуч) і російський міністр оборони Сергій Шойгу. Москва, 22 червня 2022 року
Президент Росії Володимир Путін (ліворуч) і російський міністр оборони Сергій Шойгу. Москва, 22 червня 2022 року

Також розповідає, що Офіс генпрокурора співпрацює з Міжнародним кримінальним судом, надаючи його представникам доказову базу. Офіс МКС з'явиться в Україні вже восени, – каже керівник «департаменту війни».

«В Україні постійно перебувають представники Міжнародного кримінального суду. В вересні, можливо, в жовтні вони відкриють свій постійний офіс. Але ці люди перебувають тут щоденно. Вони працюють групами, змінюють одне одного. І щоденно ми з ними їздимо, допитуємо людей, вивчаємо документації.

Вони вивчають наші матеріали. Здебільшого, основну доказову базу вони беруть з наших кримінальних проваджень. А ми з радістю ділимося цим, бо ми хочемо, щоб вони використали їх з максимальною користю», – розповів Бєлоусов.

США. Під час акції протесту проти російського вторгнення до України. Вашингтон, 6 березня 2022 року
США. Під час акції протесту проти російського вторгнення до України. Вашингтон, 6 березня 2022 року

Також представник Офісу генпрокурора пояснює, 99% злочинів РФ розслідуватимуть саме в Україні, бо «жодна міжнародна інституція ніколи, ніколи в житті таку кількість справ не зможе розглянути».

«Виходячи з досвіду роботи міжнародного кримінального суду, наприклад, ми розуміємо, що в нього дуже обмежене коло. Його завдання не зробити роботу держави, а виконати допоміжну функцію... ми розуміємо, що ресурси суду обмежені, він зможе притягти, ми сподіваємося, 10, може 20 людей. А в Україні ми маємо 100 тисяч вчинених злочинів вже зараз. Тобто це десятки тисяч воєнних злочинців. Жодна система світу, жодна міжнародна інституція ніколи їх не притягне до відповідальності», – зазначив Бєлоусов.

Юрій Бєлоусов про воєнні злочини РФ в Україні (відео)
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Юрій Бєлоусов про воєнні злочини РФ в Україні (відео)

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На запитання про темпи розслідування представник Офісу генпрокурора пояснив, що «ми маємо довести, що навіть в умовах війни, навіть проти ворога, ми збираємо докази. І нам не соромно ці справи показати потім».

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