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Процес перекидання ядерної зброї з РФ до Білорусі триває – Дуда

За словами президента Польщі Анджея Дуди, «подібні дії змінюють архітектуру безпеки в Європі та на східному флангу НАТО»

Росія зараз перекидає свою тактичну ядерну зброю ді Білорусі, зазначив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє The Guardian.

«Я розповідав президенту (президенту Португалії Марселу Ребелу де Соузі – ред.) про реалізацію заяв Володимира Путіна про те, що тактична ядерна зброя Росії буде переміщена на територію Білорусі. Справді, цей процес відбувається, ми це бачимо», – заявив Дуда під час спільної пресконференції з лідером португальської держави.

За словами президента Польщі, «подібні дії змінюють архітектуру безпеки в Європі та на східному флангу НАТО».

Наприкінці червня Лукашенко заявив, що «більша частина» російської ядерної зброї, яку планувалося перемістити до Білорусі, вже в країні.

22 липня у Розвідувальному Управлінні Міністерства оборони США (Defence Intelligence Agency) зазначили, що «немає підстав сумніватися» в тому, що Росія, як заявив президент Володимир Путін, дійсно розмістила тактичну ядерну зброю в Білорусі.

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