Процес перекидання ядерної зброї з РФ до Білорусі триває – Дуда

Росія зараз перекидає свою тактичну ядерну зброю ді Білорусі, зазначив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє The Guardian.

«Я розповідав президенту (президенту Португалії Марселу Ребелу де Соузі – ред.) про реалізацію заяв Володимира Путіна про те, що тактична ядерна зброя Росії буде переміщена на територію Білорусі. Справді, цей процес відбувається, ми це бачимо», – заявив Дуда під час спільної пресконференції з лідером португальської держави.

За словами президента Польщі, «подібні дії змінюють архітектуру безпеки в Європі та на східному флангу НАТО».

Наприкінці червня Лукашенко заявив, що «більша частина» російської ядерної зброї, яку планувалося перемістити до Білорусі, вже в країні.

22 липня у Розвідувальному Управлінні Міністерства оборони США (Defence Intelligence Agency) зазначили, що «немає підстав сумніватися» в тому, що Росія, як заявив президент Володимир Путін, дійсно розмістила тактичну ядерну зброю в Білорусі.