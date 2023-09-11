Генералу Суровікіну знайшли нову посаду – ISW

Колишньому командувачу російського угрупування військ в Україні генералу Сергію Суровікіну знайшли нову посаду. Як пише американський Інститут вивчення війни (ISW), Суровікіна призначили головою Координаційного комітету з питань протиповітряної оборони при Раді міністрів оборони СНД.

Аналітики посилаються на дані кількох маловідомих і місцевих російських ЗМІ, які 10 вересня повідомили, що Рада міністрів оборони СНД одноголосно проголосувала за призначення Суровікіна головою комітету протиповітряної оборони. За повідомленнями, тепер Суровікін відповідатиме за нагляд за функціонуванням об’єднаної системи протиповітряної оборони держав-учасниць СНД.

Державні і пов’язані з Кремлем ЗМІ водночас не повідомляли про нове призначення Суровікіна і взагалі не згадують його після того, як 23 серпня президент Росії Володимир Путін звільнив його з посади командувача ПКС.

«Раніше ISW оцінювало, що перехід Суровікіна на керівну посаду в СНД узгоджується з попередніми моделями російського військового керівництва переміщення опальних і неефективних командирів на периферійні посади, далекі від України, без повного звільнення їх із російської армії», – кажуть в Інституті вивчення війни.

Днями повідомлялося, що біографія Суровікіна зникла з сайту Міністерства оборони Росії.

Колишній командувач російського угрупування військ в Україні не з’являвся на публіці понад два місяці, з моменту заколоту ПВК «Вагнер» 24 червня. Газета The New York Times з посиланням на американських чиновників повідомляла, що Суровікін заздалегідь знав про заколот. Через кілька годин після його початку російська влада опублікувала відео, на якому він закликає найманців повернутися на їхні місця дислокації.

ЗМІ та різні телеграм-канали повідомляли, що Суровікін після заколоту фактично був позбавлений волі, але перебував не в СІЗО, а в іншому місці. Стверджувалося, що його допитували щодо можливої причетності до організації збройного походу на Москву, організованого нині покійним Євгеном Пригожиним.

4 вересня журналістка Ксенія Собчак опублікувала фотографію з Суровікіним нібито у Москві. Вона не повідомила, звідки у неї це фото. Про звільнення Суровікіна також написала газета The New York Times з посиланням на двох американських чиновників та людину, близьку до Міноборони Росії.

Сергій Суровікін командував російськими військами в Україні з жовтня 2022-го до січня 2023 року. З його іменем пов’язували зокрема кампанію ударів по енергосистемі України, а також відступ із Херсона та всієї правобережної частини Херсонської області. У січні його перевели на посаду заступника командувача у підпорядкування глави генштабу Валерія Герасимова. У серпні російський генерал був – як повідомляли ЗМІ – офіційно знятий із посади голови Повітряно-космічних сил Росії. Тоді повідомляли, що Суровікін не звільнений з армії, він залишається у розпорядженні Міноборони РФ. Кремль це не підтверджував та не спростовував.