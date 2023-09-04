Собчак опублікувала фото Суровікіна, який не з’являвся на публіці після заколоту «вагнерівців»

У Росії журналістка Ксенія Собчак опублікувала ввечері 4 вересня фотографію, на якій, за її словами, присутній колишній командувач російського угруповання військ в Україні генерал Сергій Суровікін, який не з’являвся на публіці понад два місяці, з моменту заколоту ПВК «Вагнер».

«Генерал Сергій Суровікін вийшов. Живий, здоровий, вдома, з родиною, у Москві. Фото сьогоднішнє», – підписала Собчак фотографію. Вона не повідомила, звідки у неї фото, а також інші подробиці.

На фото генерал у цивільному одязі йде у супроводі жінки (російське видання «Комерсант» пише, що це – дружина Суровікіна) імовірно по двору заміського будинку. Погода на фото літня.

Раніше з посиланням на джерела Собчак і колишній головний редактор «Еха Москви» Олексій Венедиктов, а також різні ЗМІ й телеграм-канали повідомляли про те, що Суровікін після 24 червня фактично був позбавлений волі, проте перебував не в СІЗО, а в іншому місці. Стверджувалося, що його допитували щодо можливої причетності до організації збройного походу на Москву, організованого нині покійним Євгеном Пригожиним.

На відсутність Суровікіна звертала увагу закордонна преса. Слово «вийшов» у коментарі Собчак, ймовірно, має бути підтвердженням того, що генерал справді був обмежений у свободі.

Сьогодні ж міністр оборони Росії Сергій Шойгу відмовився відповідати на запитання, чи ведеться слідство щодо Суровікіна. Після пресконференції за підсумками російсько-турецьких переговорів журналісти запитали його: «Що з Суровікіним і чи ведеться щодо нього розслідування?». Шойгу на запитання не відповів.

У серпні російський генерал був – як повідомляли ЗМІ – офіційно знятий із посади голови Повітряно-космічних сил Росії. Тоді повідомляли, що Суровікін не звільнений з армії, він залишається у розпорядженні Міноборони РФ. Кремль це не підтверджував та не спростовував.

Сергій Суровікін командував російськими військами в Україні з жовтня 2022-го до січня 2023 року. З його іменем пов’язували зокрема кампанію ударів по енергосистемі України, а також відступ військ РФ від Херсона та всієї правобережної частини Херсонської області. У січні його перевели на посаду заступника командувача у підпорядкування голови генштабу РФ Валерія Герасимова. Водночас із 2017 року Суровікін обіймав посаду командувача ПКС Росії.

У червні цього року, під час так званого заколоту «вагнерівців», Суровікін записав відеозвернення до найманців, закликавши їх повернутися до місць дислокації.

У ЗМІ раніше з’являлися повідомлення про зв’язки Суровікіна із засновником ПВК Євгеном Пригожиним, який очолив виступ «вагнерівців». Висловлювалися різні припущення про те, де може бути Суровікін. Пригожин 23 серпня загинув в авіакатастрофі, обставини якої не з’ясовані.