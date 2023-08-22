Генерал Суровікін звільнений з посади командувача Повітряно-космічних сил РФ – журналісти

Генерал Сергій Суровікін звільнений з посади командувача Повітряно-космічними силами РФ. Про це у своєму телеграм-каналі написав колишній головний редактор радіостанції «Ехо Москви» Олексій Венедиктов із посиланням на указ президента РФ. Як стверджує журналіст, в указі також ідеться, що Суровікіна залишать у розпорядженні Міністерства оборони РФ.

Офіційно такий указ не публікувався.

Журналістка Ксенія Собчак пише, що, за її даними, Суровікін був звільнений закритим указом ще 18 серпня.

Суровікін очолював командування Повітряно-космічними силами РФ з 31 жовтня 2017 року. Від жовтня 2022-го до січня 2023 року він командував обʼєднаним угрупованням російських військ в Україні, з 11 січня 2023 року обіймав посаду заступника командувача.

Під час заколоту угруповання «ПВК Вагнера» 23–24 червня 2023 року Суровікін записав відеозвернення до найманців із закликом повернутися до місць дислокації. Після цього він не зʼявлявся публічно. У пресі з’являлася інформація, що Суровікіна затримали. Як стверджував The Wall Street Journal, після заколоту усунули від служби або звільнили близько 15 російських офіцерів.