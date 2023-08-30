В угрупованні «ПВК Вагнера» найманцям радять шукати «інші варіанти заробітку» – ЗМІ

Представник «ПВК Вагнера» рекомендував найманцям знайти іншу роботу, оскільки угруповання більше не може брати участь у війні в Україні та стикається із серйозною конкуренцією з боку підрозділів Міністерства оборони та Росгвардії в Африці та на Близькому Сході. Про це пише видання «Важные истории» з посиланням на аудіозвернення, поширене в чатах російських бойовиків. Справжність запису підтвердили виданню представники угруповання.

Людина на записі (її статус в ієрархії угруповання невідомий) називає ситуацію «вкрай складною», зазначаючи, що «на СВО (офіційна російська назва війни проти України – ред.) нас не пускають».

«Ми змушені зараз шукати варіанти роботи в Африці та Близькому Сході. Там ситуація також непроста. Ми маємо жорстку конкуренцію в особі Міноборони та Росгвардії, які теж планують і намагаються увійти туди з аналогічною діяльністю, яку вели ми», – йдеться в аудіоповідомленні.

За словами представника «вагнерівців», Євген Пригожин під час останньої поїздки до Африки «вирішував ці питання», і тепер «вони вирішуватимуться далі керівництвом». Він зазначив, що угруповання «намагатиметься» надати своїм підлеглим роботу, але «коли і в яких обсягах – наразі невідомо».

«Тому або чекайте, або шукайте інші варіанти заробітку. Слідкуйте за міжнародною ситуацією. Якщо наша команда буде допущена до СВО, то активну діяльність із набору співробітників ми відновимо, робота буде», – каже на записі представник «ПВК Вагнера».

Видання The Wall Street Journal писало, що Євген Пригожин провів останні дні життя в Африці. 18 серпня очільник «ПВК Вагнера» провів зустріч із президентом Центрально-Африканської Республіки Фостен-Арканжем Туадерою, намагаючись переконати його продовжити співпрацю – за даними видання, раніше президент РФ Володимир Путін порадив Туадері дистанціюватися від Пригожина.

Незадовго до загибелі Пригожина до Лівії приїжджав заступник міністра оборони РФ Юнус-Бек Євкуров – у країні це сприйняли як сигнал, що тепер партнерство триватиме на рівні двох армій. Журналіст Андрій Захаров стверджував, що Пригожина також просили «забратися» із Сирії.